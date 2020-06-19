路過抗議現場莫名遭橡膠子彈爆頭　單親媽向警求償3億賠償金！

▲佛洛伊德之死在全美引發大規模抗議活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯一名女子只是開車經過抗議現場，結果慘遭警察射出的橡膠子彈擊中，導致頭骨骨折、腦部出血，嚴重的傷勢讓她現在無法正常行走，甚至得使用助行器，而決定向洛杉磯當局提告，並要求獲得美元1,000萬元（近台幣3億元）的天價賠償。

美國近來因為非裔男性佛洛伊德(George Floyd)之死，在各地引發大規模抗議活動，身為單親媽媽的26歲女子莫拉萊斯(Yasmin Morales)，上月30日為了慶祝兒子生日開車前往當地超市購物，只是經過抗議現場卻被警方發射橡膠子彈，當場爆頭流血陷入昏迷，幸好被附近好心人士幫忙送醫。

律師拉哈瑪尼(Neama Rahmani)18日表示，莫拉萊斯當時只是待在車上，警方卻對無辜的人開槍，因為頭骨骨折、腦出血以及腦內傷，後來在醫院接受長達9天的治療，現在甚至還得使用助行器，「這大大改變她的人生，她只是一個普通的單親媽媽」。洛杉磯警局表示，目前正在規畫改用攻擊性較低的武器，並且會徹查此案。