哈利梅根註冊慈善組織遭美退回　受挫、思鄉傳下月回英國

▲ 哈利夫婦申請新慈善組織「Archewell」商標遭駁回。（圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

英國哈利王子（Harry Prince）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室身分後，帶著兒子亞契（Archie）搬到美國洛杉磯居住，同時計畫成立新慈善組織「Archewell」替社會盡一份心力。外媒近日透露，「Archewell」的商標申請因2人資料未準備齊全，加上內容「過於模糊」，遭到美國專利及商標局（USPTO）駁回。

根據《太陽報》報導，哈利夫婦搬至洛杉磯後，在一名長期與梅根合作的律師諾曼（Marjorie Witter Norman）幫助下，於3月3日正式向USPTO遞交非營利組織「Archewell」的商標註冊申請，到了5月26日，USPTO審查員聯繫諾曼，駁回了「Archewell」的申請。

審查員表示，申請書中關於「Archewell」的內容規劃「太過模糊，而且涉及範圍太廣」，需要再詳細說明清楚，除此之外，2人都沒有簽署姓名，文件申請的作業費用也沒有繳納，基於種種原因，才會將申請退回。審查員也強調，哈利夫婦需要在8月22日前修正完畢，重新送審，同時繳納額外審查費用，否則這項申請就會正式宣告作廢。

▲慈善組織名稱以哈利兒子亞契（Archie）為靈感。（圖／達志影像／美聯社）



《太陽報》也補充，其實許多內容敘述嚴謹的商標申請書，也可能會面臨申請退回的情況，通常申請程序很難一次就過，首度送審不合格率達20%，因此哈利夫婦慈善組織的計畫也並不是就宣告失敗了。

另外，美國雜誌「Life&Style」17日也提到，受到美國近日持續性動盪影響，加上哈利對英國的思鄉之情越來越深，哈利夫婦似乎有意在下月重返英國，不過這次回國並不會做長期停留，預計只會留在英國1至1.5個月。

據了解，隨著哈利與梅根卸下王室成員的身份，原先屬於2人的「薩賽克斯皇室」（Sussex Royal）稱號也跟著遭到封印，夫妻倆因此提出以兒子亞契名字為靈感的「Archewell」慈善組織。