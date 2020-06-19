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擁抱匠人精神！林百里笑稱「自己不是好的生意人」　梁次震一旁聽完秒吐槽

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▲▼廣達電腦6/19舉行109年股東常會，久未露面的董事長林百里與副董事長梁次震共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲廣達電腦舉行股東會，董事長林百里介紹廣達的「匠人精神」。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／桃園報導

廣達電腦（2382）19日舉行董事會，會後，董事長林百里受訪時表示，宅經濟雖然在雲端基礎下蔚為趨勢，但5G其實不如4G那麼簡單，對他而言，5G是新的頻道，也是新的應用，程度上其實非常不一樣；不過他也會發揮「匠人精神」，讓廣達從電腦切入雲端，再攻入AIoT（人工智慧物聯網），像是智慧醫療、智慧運輸、雲端Cloud等概念。

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，林百里指出，如果台灣病房智慧化，就可以節省人力，用最有效率的方式管理病房與照顧病患；廣達目前正與科技部思考如何讓負壓病房智慧化，用Data與AI監控病人的狀況，也能減少醫護人員接觸病患，降低傳染機率。

請繼續往下閱讀...

林百里表示，智慧醫療是未來發展項目中重要的一環，以前廣達做電腦硬體，現在則做雲端「computing產品」等運算方案，開發共同的科學雲端，像是與國研院國網中心建置大雲端，協助設計一款運算系統；醫療是下一款重點項目，廣達從不懂醫療產業，到現在已經開始製作相關應用，包括心電圖檢測器、斷層掃描、血壓計等，讓智慧醫療逐漸成熟。

「我現在還無法知道AI醫療能否帶來很大的挹注，請給我一點時間。」林百里說，對廣達而言，醫療科技發展必須逐步經營，相關的產品也必須要經過認證，目前有醫療裝置、影像程式、遠端醫療獲得衛生署食品藥物管理局（TFDA）驗證，明年開始將有收入貢獻。

▲▼廣達電腦6/19舉行109年股東常會，久未露面的董事長林百里與副董事長梁次震共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲久未露面的廣達董事長林百里（右）與副董事長梁次震。（圖／記者湯興漢攝）

林百里進一步指出，廣達32年來，從起初在實驗室設計電腦，抱持最重要的就是「匠人精神」，用這思維把電腦做得最好、最可靠、最有用，甚至是最便宜，並讓更多人使用，這就是廣達擁抱的精神，「我和梁次震都不是很好的生意人，雖然生意很不錯，但客人看準的是我們的匠人精神、合作無間。」

「匠人精神是廣達的根本，我們不能好高騖遠，而是一步一步往前走。」林百里坦言，廣達組裝電腦，並沒有高超的技術或半導體產品，只有組裝的技術，也沒有賺很多錢，但方向對了，客人自然上門，「這個匠人精神是我們公司30幾年的中心思想，是共同文化，也是廣達的靈魂所在。」

廣達副董事長梁次震則在一旁聽後，笑著「吐槽」林百里。他解釋，林百里很謙虛，廣達這32年來有兩個層次，執行力做得好，主要是因為林百里的思考快、也愛作夢，常告訴廣達同仁「好高騖遠，看得比較遠」，同時與員工耳提面命，且林百里對很多東西都感興趣，也努力開發，「這點與其他公司不太一樣。」

▲▼廣達電腦6/19舉行109年股東常會，久未露面的董事長林百里與副董事長梁次震共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲林百里思考快、也愛作夢，常告訴廣達同仁「好高騖遠，看得比較遠」。（圖／記者湯興漢攝）

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