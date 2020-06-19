5子女相繼過世！96歲老阿嬤獨居鐵皮屋...無奈嘆：還有2隻貓陪伴

▲老婆婆獨自住在破舊的鐵皮屋。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

現代社會老人「孤獨死」案例屢見不鮮。泰國有一名96歲的老婦，雖育有6名子女，但因5名子女相繼過世，只剩下70歲的長女在世，但因女兒的行動不便，母女相見的次數少之又少，只能與2隻猫孤苦生活。

根據《泰國世界日報》報導，彭世洛府直轄縣近日有一名高齡96歲的阿嬤訕穎受到社會關注，這名老阿嬤獨自一人居住在一處破舊的鐵皮屋，無依無靠，沒有能力工作賺錢。

老阿嬤表示，她與和先生結婚後育有6名子女，不過，其中5個孩子在這幾年相繼過世，唯一還在世的女兒也已經70歲，之前每個月還可以見2到3次，但現在女兒年紀大行動不方便，見面次數越來越少，雖然之前女兒想接她過去一起住，但老婦不想要麻煩女兒，「已經習慣自己一個人生活了，也不會想太多，一個人住在這已經30多年了，生活的平凡自在，不會想去其他地方。」

▲阿嬤過著孤苦冷清的日子。（圖／翻攝自中國報）

老婦的日常生活也很順利，視覺、聽覺都很正常，可以與人溝通交流，雖然患有哮喘加上些微的駝背，但不會影響生活；平常會自己下廚，鄰居偶爾也會送飯，且自己食量不大，一天三餐很好解決。左鄰右舍平常都會互相幫助，若訕穎不舒服、生病需要看醫生，鄰居會送她去醫院看病。

老婦目前每個月唯一的收入，是政府發放的1000泰銖（約新台幣950元）養老金，女兒偶爾也會寄1000到2000泰銖給她過生活，「現在陪伴我的是2隻貓咪，我吃什麼，貓就跟著我吃什麼」。對於未來的想法，老婦接著說，「自己也沒有什麼期望，能好好活著就好，小孩一個個離世，當時內心非常難受，但這就是命吧，我也不知道自己可以活到哪一天」。