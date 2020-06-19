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韓片《菜鳥警校生》黑化大陸朝鮮族　法院判製片方道歉

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▲電影《菜鳥警校生》的預告片畫面。(圖／翻攝自YouTube)

電影《菜鳥警校生》的預告片畫面。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

韓國不少影視作品裡常把來自中國大陸的朝鮮族描繪成窮凶極惡的犯罪群體，而這種處理手法往往引發爭議。不久前，韓國法院首度就類似問題作出判決：裁定2017年熱映的電影《菜鳥警校生》(或譯《青年員警》)製片方必需向朝鮮族群體道歉。

該片在2017年上映，由朴敘俊與姜河那主演。MBC電視臺周四(18日)報導，該片雖然獲得高票房，但也因為劇情涉嫌黑化及詆毀中國朝鮮族群體而惹上官司。

《菜鳥警校生》裡有一句經典台詞：一名計程車司機載著兩名韓國青年前往首爾大林洞時，對他們介紹說：「這兒是朝鮮族聚集的街區，晚上經常發生持刀砍人事件，沒有護照的罪犯也所在多有，連員警也不願來這兒，你們最好別瞎出來亂逛。」

另一方面，影片中的朝鮮族黑幫也被描繪成兇殘成性、無惡不作的一群人，除了走私販毒、殺人搶劫如家常便飯外，甚至還販賣人體器官、以及從少女身上強制取出卵子後拿去販售！

影片上映後不久，居住在韓國的中國朝鮮族團體即舉行記者會，譴責《菜鳥警校生》製片方嚴重詆毀朝鮮族群體，讓70萬生活在韓國的朝鮮族人被打上「犯罪分子」的烙印，這種黑化特定群體的做法，已超出藝術創作範圍，並構成詆毀罪，要求片方立即停止影片上映。

後來，60多名朝鮮族代表正式向法院控告《菜鳥警校生》製片公司。一審時法院以「影片劇情屬於藝術創作」為由，裁定原告敗訴。

《韓國日報》18日報導，負責審理此案的首爾中央地方法院今年4月作出二審判決，裁定《菜鳥警校生》製片方應向朝鮮族群體道歉，因為影片中確實存在黑化整體朝鮮族的情節，給後者造成負面影響和極度不舒服的感覺。對此判決，原被告雙方均未再提出上訴。今年4月，《菜鳥警校生》製片方正式向原告發出道歉函。

JTBC電視臺18日報導，在韓國影視作品中經常能看到對特定族群或群體進行抹黑或突出負面形象的橋段，這次判決是對這種「仇恨化」藝術創作首度做出的法律裁決，起到了警醒作用。影片請看這裡

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