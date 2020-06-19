金與正放狠話「南韓要付出代價」　金剛山、開城工業區恐淪下一目標

▲金正恩胞妹金與正（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

北韓領導人胞妹金與正近來砲火全開，不但數度挑釁南韓，甚至於16日下令炸毀位於開城工業區的南北韓共同聯絡辦公室。外媒彭博社則分析，行事激烈的金與正應該不會就此善罷甘休，下一個目標可能就是南北韓共同開發的金剛山特別觀光區或南北韓邊界的開城工業區。

▲▼兩韓共同開發的金剛山和開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，北韓於16日炸毀開城辦公室後，17日又展開進一步威脅，稱會在開城工業區、金剛山等區域附近，部署朝鮮人民軍，並且恢復先前因「無核化」談判而凍結的各式各樣軍事活動。

因此 分析，兩韓共同經營的金剛山、開城工業區很有可能成為北韓的下一個目標，且金正恩在去年10月參觀金剛山時也曾脫口說出「好醜」，似乎對金剛山的設施極為不滿。

文在寅15日表示將派國家安保室長鄭義溶、國家情報院長徐薰為赴平壤特使。對此，金與正則果斷拒絕文在寅的提議，「兩韓的危機是因為南韓當局的無能和不付責任所造成的，除了付出同樣的代價，不然沒有什麼解決的方法。」

▲南韓青瓦台秘書官針對北韓連日舉動發表談話。（圖／翻攝自青瓦台臉書）



不過南韓也在北韓炸毀開城辦公室半小時內，就立刻切斷開城工業園區的電力供給。青瓦台國民溝通首席祕書官尹道漢則在17日出面表示，對北韓拒絕接受特使派遣感到非常遺憾，但倘若北韓真的採取了軍事行動，將會對此付出代價。另外，對於金與正批評文在寅針對《六一五韓朝共同宣言》20週年的演說內容是「無恥詭辯」一事，尹道漢也回批金與正，「根本沒理解文在寅的談話內容，用非常無禮、粗魯的話語調侃，是缺乏常識的行為。」