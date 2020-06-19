橙的每股配息0.1元「近3年首次配發」！突破TPMS技術框架　拚營運穩健成長

▲胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」股東會，由董事長許欽堯主持。（圖／橙的提供）

記者楊絡懸／桃園報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）19日舉行股東會，由董事長許欽堯主持，會中承認並通過營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及決議配發每股現金股利0.1元，為近3年首次配發股利，現金配發率達40%，期將經營成果與全體股東分享。

橙的2019年全年合併營收為3.47億元，稅後淨利為527.8萬元、稅後每股盈餘（EPS）0.25元，主要受惠於公司落實調整客戶結構、優化產品組合及良好的控管費用等策略見效，順利遞出與2018年度相比「由虧轉盈」的佳績。

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橙的透露，2019年整體毛利率38.02%、營業利益率2.91%，提升良好的營運體質及TPMS產品市場競爭力，除了積極研發新品擴大AM市場份額外，也鎖定卡／客車利基型OEM市場拓展市場版圖，成效逐步展開。

2019年AM營收占比為74.76%、OEM營收為25.24%，橙的指出，自2019年成功切入中國鄭州宇通汽車TPMS的OEM供應商後，來自卡客車OEM的業績表現有穩步提升，在OEM及AM市場主要客戶的拉貨力道增溫下，貢獻主要台灣生產基地保持良好的產能稼動率，並順利由虧轉盈。

展望2020年，橙的認為，雖新冠肺炎（COVID-19）疫情使全球景氣不確性因素較高，且TPMS仍面臨白熱化的市場競爭，仍致力於突破TPMS系統技術框架，強化自身研發創新能力，積極在這逆境中擴大全球OEM、AM市場的占有率表現。

橙的目前手握中國兩大客車及商用車廠鄭州宇通、北汽福田客製化TPMS且整合車載系統的多筆訂單，也密切掌握包括美國SMP、歐洲MAks wheel、日本Orange Japan等AM市場客戶約8成的訂單量，有望隨著主要客戶的拉貨力道於解封後逐漸回升，挹注今年整體營運保持良好成長動能。

根據國外機構Research And Markets最新全球及中國輪胎氣壓監測系統（TPMS）研究報告指出，截至2019年，全球TPMS OEM市場規模達到5920萬輛，年增率4.9%、安裝率達64.5%，且歐洲仍為全球最大的TPMS OEM市場、市占率約31.6%，其次為中國市占率27.9%，有利於相關TPMS業者發展空間。

橙的進一步表示，即便TPMS面臨白熱化的市場競爭，也持續憑藉著歐美日台及中國等國目前90個專利優勢，以差異化新世代TPMS產品、燒綠工具等，針對歐美AM市場強化線上B2B銷售平台與當地物流服務，拓展更多輪胎通路、汽車百貨等合作的機會，同時運用商用車、拖曳車專用定位與資料傳輸技術以擴大業務的範疇，布局全球TPMS系統市場。