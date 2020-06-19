黑人牙膏涉及種族歧視？　高露潔：品牌名稱將「重新評估」

▲黑人牙膏具有很高的知名度。（圖／翻攝自Facebook／黑人牙膏）

記者康心禹／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方「膝蓋壓脖」致死，掀起各地反種族歧視的示威遊行，廣為人知的「黑人牙膏」也遭到波及，被認為有歧視的意味。高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）18日表示，正在對旗下黑人牙膏品牌進行評估與改進。

綜合《路透社》、《美國之音》報導，黑人牙膏（Darlie）是高露潔及其合資夥伴好來化工公司（Hawley&Hazel）旗下的熱門品牌，創立初期的英文名稱為「Darkie」，包裝上印有一名非裔男子，對黑人具有種族歧視的意味，因此於1990年時將名稱改為「Darlie」並採用新標誌，但中文名稱並無更改。

高露潔的發言人表示，「在超過35年的時間裡，我們一起努力發展這個品牌，包括對名字、商標和包裝的實質性改變，我們正在與合作夥伴合作，對品牌的各個方面進行評估審查和進一步完善，包括品牌名稱。」

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