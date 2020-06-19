王道銀完成董事改選、配息0.4元　擬辦現金增資拓展業務

▲王道銀今天召開股東會，通過2019年盈餘分派案，並完成第8屆董事改選。（圖／王道銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（2897）今（19）日召開股東常會，會中通過2019年盈餘分派案，將配發特別股每股0.425元現金股利、普通股每股0.4元現金股利，同時也完成第8屆董事改選。

王道銀行股東會今天承認2019年盈餘分派案，2019年稅後淨利為11億元，較前一年度成長15.27%，加計當年度未分配盈餘調整項目，扣除提列法定盈餘公積並新增迴轉依法提列特別盈餘公積、迴轉自行提列特別盈餘公積後，可分配盈餘為10.9億元，擬分配甲種特別股每股0.425元現金股利、普通股每股0.4元現金股利。

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此外，由於王道銀行第7屆董事任期屆滿，這次股東會也進行第8屆董事改選，選出15席新任董事，其中包含3席獨立董事，而當選名單裡有明山投資代表人駱怡君、駱錦明、台泥代表人張安平、台雅投資代表人陳世姿、怡昌代表人葉瑞義、艾貝投資代表人鄭誠禎、李榮慶、台雅代表人李芳遠、怡昌代表人林杇柴、明山代表人駱怡倩、李芸、林坤正，至於獨立董事則由胡富雄、劉榮主及林鴻光擔任。

為響應主管機關政策，王道銀行第8屆董事當選名單中，設有7席自然人董事，其中4席為自然人專業董事，皆具有豐富的金融與專業經驗，其中駱錦明為王道銀行創辦人暨董事長，李榮慶為亨通機械總經理，李芸曾任花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人，林坤正現為悠遊卡股份有限公司與投資控股公司董事。

另在獨董方面，胡富雄曾任合作金庫證券董事長及聯徵中心董事長，劉榮主曾任財政部主任秘書與關政司司長，並曾任華南銀行、第一銀行、台新銀行董事，林鴻光曾任安永聯合會計師事務所所長。

此外，王道銀行也將評估規劃辦理現金增資方案，以持續拓展業務，打造與員工、客戶、股東等利害關係人共創多贏的永續企業。