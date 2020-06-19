遠傳2020年股東會　董座徐旭東喊：5G拚年底覆蓋全台一半人口

▲遠傳電信董事長徐旭東（左）、總經理井琪（右）出席股東會。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信今（19）日召開民國109年股東常會，今年適逢台灣5G即將商轉，遠傳董事長徐旭東在會中喊出該公司5G拚年底覆蓋全台一半人口的願景。

事實上，在昨日台灣大的股東會上，董座蔡明忠也有喊出，年底前至少要蓋4,000座5G基站；而當徐旭東被問到要蓋多少基站時，他表示，至少建置3,000座基站，但是基站數目不是問題，應該要看基站蓋在哪裡才是重點。

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遠傳總經理井琪補充，遠傳會依照個地區的人口覆蓋率，再用大數據來加以計算，導入的數據會考慮歷史資料、人流、時間、地區，以分析出來的結果來決定建置基站的地點與數目。

至於在資費方面，井琪表示，雖然主管機關希望將5G吃到飽天花板訂在1,399元，不過未來5G將會走多元資費的方式，1,399元會是一個選項，不過遠傳也將會針對用戶不同需求，訂出不同的分級方案，未來一定還是會有三位數的5G資費。

不過有人會好奇，如果5G吃到飽資費為1,399元，那會是「雙飽」還是「單飽」？對此，井琪解釋，底層技術都是一樣的，未來5G網路重視的會是創新加值服務。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋進一步補充，如果以蛋糕來比喻，5G是蓋在4G之上，4G既有的服務會是蛋糕本體，5G則會是到高之上的加值好料，「總不可能在蛋糕上作裝飾後，還要把底層挖掉一半！」