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台股守住11500點關卡！聯發科大漲逾6%　指數收11549點

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在11549點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美國初領失業金高於預期，美股昨（18）日多以平盤作收，台股今 (19) 日權值股熄火休息，資金轉向 IC 設計、被動元件族群，指數持續在 11500 點交戰、守穩 5 、10 日線，終場收在11549點，上漲1點或0.01%，成交量2499.40億元。

蘋概三王中，台積電（2330）終場以平盤314.5元作收；鴻海（2317）以78.8元作收、上漲0.38%；股王大立光（3008）以4055元作收、上漲0.12%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股漲跌互見，中華電、聯發科分別漲0.44%和6.43%、國泰金下跌0.12%、富邦金下跌0.57%、台塑四寶則下跌0.45%~1.69%。

今日上市各類股以紡織類股表現最佳，上漲0.69%，表現較差者為生技類股，下跌1.35%。

廣達集團旗下廣明 (6188) 與惠普簽訂保密和解協定，解決廣明及其子公司與惠普間所有既存法律訴訟與判決的執行，激勵廣明股價跳空漲停股價來到 30.65 元，委買張數近 10 萬張；廣達則是以69.6元作收、上漲1.16%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日雖然上漲，但因為生技股漲多回檔，賣壓湧現，導致上攻力道不強，不過目前指數還是維持在短期均線之上，另外在新台幣匯率持續走強下，台股大幅回檔機率不高。
 
展望後市，簡伯儀指出，目前的位階資金輪動速度快，建議投資人掌握好高出低進原則，且可以留意原物料相關或是近期投信積極加碼的類股。

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