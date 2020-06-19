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國學大師南懷瑾之子涉洗錢　名嘴胡忠信說「他是俗辣」挨告…法院判胡贏

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▲南國熙。（圖／記者楊佩琪攝）

▲已故國學大師南懷瑾之子南國熙，不滿周刊及名嘴報導、評論他涉及洗錢提告求償100萬，北院6/19判他敗訴。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者羅志華／台北報導

已故國學大師南懷瑾兒子南國熙於2016年9月間，遭週刊報導他任大股東的香港南亞資產管理公司（AsiaVest），涉及兆豐洗錢案，內容更提及在日本山口組山根敬洗錢案中，也有14.72億日圓流入該公司，南國熙不滿報導，對周刊、名嘴胡忠信、蔡玉真提告求償100萬，要求登道歉啟事；北院6月19日判南國熙敗訴。

南國熙不滿周刊於2016年9月間，報導他涉嫌幫助日本山口組洗錢，對名嘴胡忠信、蔡玉真在政論節目高調評論此事更加火大，主張周刊公司、總編、報導記者及蔡玉真、胡忠信，共同以不實言論侵害名譽，向他們求償共100萬元，除要求周刊報導下架外，也要求刊登道歉啟事。

周刊及胡忠信、蔡玉真等人表示，報導及評論內容，皆以日本東京地方法院判決、警方公開資料、香港交易所等資料為依據，已盡合理查證義務。

法官認為，雖然南國熙涉嫌洗錢案，在台北地檢署獲不起訴，但那只是因為超過追訴期，檢察官也因此未對案情做調查，且國際洗錢案攸關公眾利益、屬可受公評之事，只要周刊報導、名嘴評論前經過合理查證，即使真相未明，在民事上也不構成侵權。

而周刊及名嘴等人，提出東京地方法院2006年的判決、香港投資交易所投資管理網路公開資料、內政部刑事警察局新聞稿等資料，主張在評論及報導前，已查證相關資料；在東京地院的判決中，認定山口組將洗錢犯罪所得1166萬5206歐元（折日幣約14億7200萬元、台幣3億8915萬1272元），匯入AsiaVest Capital公司帳戶，且南國熙與涉嫌洗錢的人簽訂信託契約、又跟山口組山根敬熟識，綜合以上內容，法官認定周刊、名嘴等人依查證事實，對可受公評之事報導、評論，判免賠。

另外，胡忠信多次要求南國熙回應遭無視，在節目上怒嗆對方「俗仔」，此部分法官認為胡忠信雖然用字比較酸，但不算太嚴重、也有根據，此部分不算侵權。

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