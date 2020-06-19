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被「哥哥也是叔叔」性侵！17歲少女揭「40人亂倫交配家庭」超噁互睡內幕

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF） 

▲澳洲一個40人的超亂倫家庭，家庭成員幾乎是家人經由亂倫下所生的孩子。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

圖文／CTWANT

你沒看錯，這不是虛構的戲劇，而是真實人生！澳洲新南威爾士州在2012年，曾發生一起令人傻眼的超狂家庭亂倫雜交案件，當地有個40人的大家庭，家庭成員互相亂倫性侵，8年前這戶人家，因為家裡發出惡臭，引發鄰居關切，裡頭一名17歲的少女佩特拉（PetraColt），自爆出她遭「是叔叔也是哥哥」的法蘭克（FrankColt）性侵，才讓這多達40人的亂倫大家庭，徹底曝光，而這起亂倫案，近日即將進行宣判。

據《每日郵報》報導，這個40人亂倫大家庭，最早的「開端」祖先，為提姆．寇特（TimColt），他已在2009年逝世。當年他與妻子生下7名子女後，身為爸爸的提姆，生前居然搞上自己的女兒貝蒂（Betty），與其中一個女兒亂倫，啟動了超混亂的「公社家庭」開端，生下了12名子女，這當中包括了，在8年前出面揭發家庭亂倫的17歲的受害少女佩特拉（Petra）。

▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲17歲的受害少女佩特拉出面揭發這起亂倫案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

身為「亂倫家庭」禍首的提姆，不但與女兒貝蒂亂倫，他還被發現，跟孫女朗達（Rhonda）也生下5名子女。這一個大家族，都是靠在野外搭帳篷的方式，在澳洲各處不停遷徙，生活環境相當雜亂。而提姆與女兒貝蒂所生下的其中一名女兒佩特拉，2010年遭到貝蒂的兄弟法蘭克在汽車後座性侵，這起強暴「是姪女也是妹妹」的案件，最終在事件受害者佩特拉的爆料下曝光。

警方後來調查發現，這個亂倫大家庭牽扯到叔姪、父母等近親亂倫關係，有的孩子已經長大成人，最小的甚至不到10歲，多數人都未接受教育，長期生活在營養不足、環境髒亂的地方。家中的多數成員，都是藉由亂倫雜交所生下，警方經過複雜的比對，推測大概只有一個孩子，不是經由亂倫生下。目前多數孩子已被安置，警方針對牽涉性侵、亂倫者進行起訴，近日將進行宣判。

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