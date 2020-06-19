宏達電前執行長周永明搶進VR　王雪紅：歡迎成為夥伴

▲宏達電股東會由董事長王雪紅主持。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／桃園報導

宏達電（2498）今（19）日召開股東常會，現場小股東頻頻發問，並有小股東問到前執行長周永明創辦XRSPACE，會不會擔心成為宏達電的對手，而王雪紅則表示，宏達電的布局是平台、內容與科技的生態圈，硬體則會成為合作夥伴和客戶，因此歡迎更多硬體廠商加入。

宏達電前執行長周永明創辦XRSPACE，日前發表VR頭戴顯示器，因此股東會現場就有小股東發問，宏達電的VR產品與周永明發表的產品有沒有差異性，會不會擔心成為競爭對手，以及未來市場競爭的態勢。

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王雪紅表示，科技領域的發展，一定會遇到很多公司發表產品，不僅會周永明的VR裝置，還有小米、愛奇藝、臉書都有在發展，因為這是剛剛開始的產業，但宏達電的布局是平台、內容與科技的生態圈，而且從4年前就開始布局。

王雪紅指出，硬體廠商只會成為宏達電的客戶和夥伴，所以非常歡迎更多的硬體廠商加入，而且宏達電不會走向硬體競爭殺價的場面，而是要做AR、VR、AI、5G與區塊鏈的科技平台，所以歡迎不同的硬體廠商加入，一起打開市場。

現場更有小股東提問，雖然建立平台要耗費時間和金錢，但是希望宏達電先建立一些獲利模式，像是成人娛樂、電競遊戲等等，其中蘊藏的商機無限，不容忽視，而且可以立即增加公司的獲利，對此王雪紅則回應，有關股東的建議將會請公司財務跟團隊好好研究。

最後還有小股東問到宏達電有沒有實施庫藏股的計畫，財務長沈道邦表示，宏達電目前還在投資布局階段，因為希望為股東創造最大的利益，所以資金要審慎使用，依照目前來看，資金比較會著重在投資方面。

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