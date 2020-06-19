彰銀董事改選出爐！公股陣營拿下5席續掌經營權　台新金獨董全拿

▲彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（19）日召開股東會改選董事，歷經4個半小時，終於選出第26屆董事人選，這次要選出9席董事，包含6席一般董事與3席獨立董事；選舉結果，公股陣營共計拿下5席、台新金共計拿下4席，這次公股仍掌握經營權。

彰銀股東會出席率為90.25%，選出9席董事，其中6席是一般董事，3席是獨立董事。其中，公股銀幾乎囊括一般董事席位（6席拿下5席）、台新金則是獨董全拿，外加一席一般董事席位。

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根據選舉結果，公股系的五席董事分別為凌忠嫄、黃瑞沐、張健一、蕭家旗、李文雄，獨立董事為劉克宜。台新金陣營的一般董事則是由陳淮舟當選，獨立董事則為潘榮春、林崇宏、孫致中。



事實上，在這次董事改選之前，其中有一席一般董事由龍巖集團總裁李世聰所有，在李世聰退出後，這遺留的一席一般董事遂成為財政部與台新金爭奪的關鍵席次。

值得注意的是，以委託書徵求來說，股東會之前公股銀陣營徵求委託書總股數達11.8億股、台新陣營則是徵求到5.2億股，占比上公股陣營大約占三分之二、台新金占三分之一左右。外界解讀，這次公股銀贏得「不算漂亮」，因為獨立董事是掌握薪酬委員會、審計委員會等，等於重要的權力掌握在台新金手上。

股東會同時通過，股票股利分配0.4元、現金股利0.4元，股利共計配發0.8元；以目前彰銀的股價19.7元計算，現金殖利率大約2%左右。