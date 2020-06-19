「廣達Q3訂單很強！」董事長林百里：宅經濟發達　Q4抱持正面樂觀看法

▲廣達電腦舉行股東會，久未露面的董事長林百里（右）與副董事長梁次震共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／桃園報導

廣達電腦（2382）19日舉行董事會，董事長林百里坦言，剛開始發生新冠肺炎（COVID-19）疫情時有些擔憂，後來研究發現疫情改變了人們的生活方式，包括提高了在家工作、學習的需求，使得宅經濟、網路經濟進而發達，使他漸漸不再擔心，廣達今年第三季訂單很強，對第四季則抱持正面樂觀的看法。

廣達2019年合併營收1.03兆元，年增0.2%；毛利率4.8%、營業利益率1.8%，均優於2018年的4.3%、1.4%。在獲利方面，歸屬於母公司業主淨利159.43億元，年增5.5%；每股盈餘（EPS）為4.14元，創下4年新高。

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股東會進行17分鐘結束，會中通過配發每股現金股利3.7元，股利發放率達89.4%。以18日收盤價68.8元計算，現金殖利率為5.3%。

▲廣達電腦股東會進行17分鐘結束。（圖／記者湯興漢攝）

林百里會後受訪指出，在新冠肺炎爆發的第一時間，廣達都相當擔憂，直到發現宅經濟、網路經濟反而發達，也就解除了剛開始的憂心，因為在後疫情時代的新生活，無論在家學習、娛樂、遊戲、工作都是很重要的活動，也是經濟，而廣達產品線從筆電至雲端都有布局，看起來是滿不錯的機會，協助廣達有些成長。

面對經濟展望，林百里認為，廣達曾在今年第一季時擔憂起第三季的營運狀況，如今到了第二季，就客戶的需求而言，無論至硬體電腦、雲端等需求，都看到不錯的方向，成效也是往好的方面走，在家工作、學習、娛樂、遊戲等需求突然成長很多，也需要電腦作為運算設備，因此廣達對第四季仍保持正面樂觀的看法，電腦相當重要，淘汰換新的電腦設備都是機會。

林百里說，宅經濟興起的關係，明顯見到與手機是不同的層面，因為手機是移動，而「宅」就是待在家，很多應用都會回到電腦和雲端上發展，因此相信後疫情時代，景氣上仍有不錯的成長，畢竟比起手機，更多年輕人需要電腦，用電腦做更多事情，包括學習、電競、娛樂等，而且電腦的畫面很大，速度也很快，這就是生活上的改變。

▲廣達電腦董事長林百里對於第四季展望保持樂觀。（圖／記者湯興漢攝）

針對產線布局，廣達副董事長梁次震表示，隨著國際情勢變化，這幾年來都在關心國際時事議題、蒐集資料；廣達努力在台灣增加產能，等廠房備齊，盼能在台灣獲得更多優勢，並且結合海外以及中國各地的工廠，有效做出全球供應環境，並且靠近市場，更迅速達到客戶的需求，是廣達既定的策略之一。

至於海外布局，梁次震指出，廣達持續關心與思考，後來決定在泰國設廠，主要是泰國有相當高的自由度與民主化，且多年來都是開放的國家；另一方面，也有很多電子相關的公司至泰國設廠，也是原因之一。目前廣達尚無在其他東南亞國家設廠的計畫，僅留意參考適合的地點。