鴻海威州廠啟動生產「美敦力呼吸器」　預計明年量產達1萬台

▲鴻海威州廠啟動生產呼吸器。（圖／翻攝鴻海官網）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）攜手美敦力 (Medtronic) 宣布，富士康完成美敦力認證，鴻海威州廠啟動生產呼吸器，並預計明年量產就可望達到1萬台，更強調為了響應全球需求，富士康和美敦力可以產能提高到兩倍以上。

鴻海表示，富士康已成功完成美敦力對法規和品質的要求，並開始在美國生產Medtronic Puritan BennettTM 560（PB560）呼吸器，主要由鴻海威州廠負責生產計畫，而後續銷售與推廣則由美敦力負責。

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鴻海指出，全球受到新冠肺炎疫情影響，而鴻海除了向第一線專業人員表達感謝之外，並希望透過富士康的製造能力，可以在這個充滿挑戰的時期將挽救生命的醫療設備推向市場。

美敦力表示，公司2010年推出PB560呼吸器，並在全球超過35個國家及地區銷售，屬於一種便攜式的呼吸機，並可應用在新冠肺炎等嚴重呼吸道疾病，而且為成人和兒童都可使用的呼吸機。

鴻海威州廠與美敦力合作生產呼吸器的計畫，主要是由鴻海創辦人郭台銘牽線而來，並根據幕僚先前透露的內容，這款合作的呼吸器同時在台灣進行研究、開發、製造，以「在地生產、在地銷售」為原則，希望讓一般民眾都可以使用。

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