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蘋果APP Store收費被批「像搶劫一樣」　美反托拉斯委員會：庫克出來面對

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▲▼App Store。（圖／記者邱倢芯攝）

▲美眾議院反托拉斯小組主席David Cicilline稱：蘋果的App Store收費政策跟搶劫一樣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者林鼎閎／綜合報導

美國眾議院反托拉斯小組委員會主席David Cicilline在參加The Verge的節目時表示，「蘋果的App Store收費政策跟搶劫一樣。」

Cicilline表示，「由於蘋果具有市場支配力，它要收取高昂的租金，基本上就跟搶劫一樣，迫使人們支付15％到30%的費用，要不然就被回絕進入他們的應用市場。這壓垮了那些新開發者。如果這個市場上有真正的競爭存在，這事就不會發生。」

Cicilline指出，許多人挺身而出分享他們的經驗，他們對（Apple的）報復感到恐懼，他們害怕這些大型平台的力量和報復行為，「我們打算追究這些指控。這是應用市場存在的實際問題。這就是市場壟斷帶來的直接結果。」　　

反托拉斯小組委員會從11月份開始徵求程式開發者們的意見，並與那些受到App Store決策而被影響的人進行了交談。

郵件處理軟體Hey團隊就指出。Apple最近拒絕了這款App兩次更新，並告訴Hey團隊，它需要提供應用訂閱選項。

請繼續往下閱讀...

Hey引導用戶在該應用之外註冊一個帳號，並不接受應用內訂閱，這樣就能避免被Apple收取30%的分成。其實Netflix和音樂軟件Spotify也這麼做的。但Apple公司表示，Hey未被歸類為閱讀應用，不允許以這種方式運行，這種行為使Hey團隊很不滿意。

Apple公司創建了允許開發人員上架應用程式的平台（App Store），但是Cicilline認為該公司不能收取如此高的費用。他堅持認為，「不能僅僅因為某人發明了一種系統或產品而繼續讓他們享有這種壟斷權。這違反了我們的法律。這對新開發者，新創業公司不公平，並且傷害了消費者。」

Cicilline說，「最終聽證會將在7月舉行。該委員會的目標是讓包括Apple公司CEO庫克（Tim Cook）在內的主要領導人作證。庫克迄今拒絕了，但西西里恩說，他希望聽證會到來時，庫克能在場，目前亞馬遜執行長貝索斯（Jeff Bezos），Facebook執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）和Alphabet執行長Sundar Pichai已同意參加。」

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