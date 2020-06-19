新光股東會爆紛爭　獨董李勝彥被關麥請下台

▲新光金獨董李勝彥。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

新光金控今（19）日舉行股東會，獨立董事李勝彥上台進行審查報告，會中卻一再強調公司未揭露他提告新光金副董李紀珠背信詐欺案，是違背證交法等相關法規，新光金董事長吳東進三度要求進行審計報告未果，要求議事人員關掉麥克風，請李勝彥下台，改由獨董林美花代為報告。

新光金控獨立董事李勝彥日前以副董事長李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責及公司放任等四大理由，反對李紀珠擔任下屆董事候選人，雖未獲董事會支持，新光金也以「均非事實」公開回應，但相關人事再度引發關注，爭議也延燒至今天的股東會現場。

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李勝彥今天原本代表審計委員會要進行審計委員會審查報告，上台後卻一直糾結在他告李紀珠的案件，是重大訴訟案，卻沒有揭露，是違法行為。吳東進以主席身份中斷李勝彥發言並表示，可否請獨董先就審計報告忠實報告，剩下意見可在討論事項時再提出，第二是新光金沒有收到相關法院文件，無法揭露。

新光金董事長吳東進三度表示，如果李勝彥「你不念、不想念請你下來，要就現在念完」、「我再給你一次機會，請你念，否則就將麥克風關掉，請你下來」，最後李勝彥被請下台，改由林美花代讀。吳東進並報告，去年李勝彥即因股東會遲到，審計報告亦是代讀，是合法的。

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