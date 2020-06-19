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超級潑猴「酒癮發作」瘋狂攻擊250女1人死亡　被判終身監禁

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▲▼猴子,示意圖。（圖／視覺中國）

▲猴子因為沒有酒喝竟然瘋狂攻擊人。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一隻猴子因為酒癮發作，竟然抓狂當街攻擊路人，造成250多人受傷，被攻擊者通常都是女性以及小孩，其中10幾人傷勢嚴重到得進行整容手術，甚至1人身亡，目前這隻猴子已被逮捕，並且終身都將在籠中被囚禁。

英國《每日郵報》報導，這隻名叫卡魯阿(Kalua)的6歲猴子，原本被養在北方邦密札浦市(Mirzapur)家中，由於一直被主人餵食烈酒，對方去世後沒有酒喝的牠，竟然跑到街上瘋狂攻擊人類，造成250人受傷、1人身亡，嚴重的情況讓當局立即派大批人馬到森林中進行逮捕。

卡魯阿後來被送到坎普爾(Kanpur)動物園接受照顧，院方發現牠不但酗酒還完全不吃蔬菜、只吃肉食，令工作人員十分頭痛，而且平時特別喜歡攻擊女性工作人員，也會攻擊同籠的其他猴子，本周判定牠過於危險，無法與任何動物居住一起，判處牠只能被單獨鎖在籠子中度過餘生。

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