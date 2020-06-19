UNIQLO「3入990日圓」口罩開賣…全國分店大排長龍！　網驚呼：群聚了啦

▲日本UNIQLO涼感口罩開賣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，不論是醫療口罩或是布製口罩都大缺貨，日本服裝品牌UNIQLO（優衣庫）也趁勢推出「涼感口罩」，除了材質涼爽外，還可以丟進洗衣機清洗後重複使用。而日本當地19日開賣，結果商店營業前民眾就在外面大排長龍，不少分店還得發號碼牌，許多幸運買到的民眾也在推特上發文「炫耀」。

UNIQLO母公司迅銷集團（FAST RETAILING）董事長柳井表示，口罩將使用與涼感衣「AIRism」一樣的材質，具有散熱和透氣的功能、速乾性高，出汗也可以保持清爽，而且一組3入只要990日圓（約台幣272元），吸引許多日本民眾在開賣首日就守在店外排隊，許多位在市中心的分店還必須發放號碼牌。





▲▼UNIQLO涼感口罩開賣，民眾大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）



一名住在東京都的30多歲上班族向《日本經濟新聞》表示，現在為了保持身體健康，每天都會走10公里的路當運動，但是戴著口罩很不舒服，所以特地來購買涼感口罩，非常期待它的效果。

日本網友也紛紛在推特上貼出店外大排長龍的照片，也有人拍照炫耀自己順利買到口罩，但也有人說，「大家群聚買口罩根本就是本末倒置吧！」

►可以逛街啦！東京商家今全面恢復營業 戶外演唱會也解禁

►台灣人入境鬆綁「在談了」！ 日首相官邸曝：可能比紐澳更早放行

►安倍鬆口將率先鬆綁4國入境限制 日網友傻眼：台灣呢？

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～