「今年是很嚴峻的一年」！　中信金總座提3大經營方針備戰





▲中信金控今天召開股東會，董事長顏文隆及總經理吳一揆等人出席。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金控今（19）日召開股東會，董事長顏文隆表示，新冠肺炎疫情對全球經濟影響甚鉅，「今年是很嚴峻的一年」，不過中信金獲利動能仍維持不錯。展望今年，總座吳一揆也提出3大經營方針，包括強化海外布局、穩定保險獲利及加速數位轉型。

中信金控董事長顏文隆在股東會上表示，回顧2019年以來全球政經情勢充滿不確定性，如中美貿易戰、大陸中小型銀行面臨政府接管等，對金融業影響甚鉅，尤其是今年的疫情持續延燒，更是對金融業經營的嚴峻壓力測試，因此不僅穩健經營，更要善盡社會企業責任，全力配合政府防疫與紓困措施。

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▲董事長顏文隆（左）、總經理吳一揆（右）。（圖／記者張一中攝）

顏文隆指出，身在全球化的經營環境下，國際政治、經濟及產業的變化影響甚鉅，但中信金憑著穩健業務基礎，發揮集團綜效，去年稅後淨利達429億元，創下歷史新高紀錄，儘管「今年是很嚴峻的一年」，但前5月稅後盈餘達186.96億元，也維持不錯的獲利動能。

展望今年，中信金控總經理吳一揆提出3大經營方針，首先是持續強化海外業務，積極尋找策略夥伴，也將持續評估海外市場投資機會，以拓展新業務；再者是推動保險業務轉型，目標成為體質健康的保險公司，也將累積數據並建置新核心系統，打造穩健的獲利競爭能力；最後是強化數位資源整合，加速金控數位轉型。

此外，今天股東會上決議2019年盈餘分配案，通過每股配發現金股利1元。