德國支付巨頭爆21億美元資產憑空消失　Wirecard股價重挫近64%

▲德國支付處理巨頭Wirecard消失21億美金 股價下跌近62%。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

Wirecard疑似陷入假帳危機。負責審核財報的安永會計師事務所（EY）無法在其資產負債表中確認21億美元（台幣642.77億元）的現金是否存在，因此再度延後公佈去年的年度財報。在傳出該消息後，Wirecard股價一度暴跌64%。目前收盤在39.90元。

上述金額相當於該公司資產負債表的四分之一。安永指出，「有數據顯示Wirecard銀行帳戶的一名受託人，試圖欺騙會計師。並製造存在此現金結餘的錯誤認知，Wirecard董事會將與會計公司密切合作，釐清狀況。」很巧的是，Wirecard跟先前涉及財務造假的瑞幸咖啡，同樣聘用安永做會計師。

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Wirecard去年市值曾超過240億歐元，取代德國藍籌股指數中的德國商業銀行（Commerzbank），然而，在上述事件爆發後，其市值已下跌至65億歐元。

這個問題使Wirecard從德國頂級金融技術寵兒之一的地位跌落到因欺詐指控而陷入爭議的公司。該公司去年的市值曾超過240億歐元，甚至在德國藍籌股指數中取代了德國商業銀行，但此後其市值僅下降至65億歐元。

Wirecard執行長Markus Braun在周四的聲明中說，「所有單位都在努力盡快澄清這一個問題。目前尚不清楚是否發生了損害Wirecard AG的欺詐交易。 Wirecard AG將針對涉案人員提告。」