彰銀經營績效「欺騙外資」？　董座凌忠嫄回應：太嚴重

▲彰銀新董事長凌忠嫄。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀董事長凌忠嫄回應小股東，說彰銀的經營團隊「欺騙外資」這說法太嚴重，彰銀的財務都是透明的，誰來看像是財政部、外資來看都是一樣，外資都是專業的股東，一定可以看得懂財報、不易被欺騙，說彰銀經營團隊「欺騙」這詞用得太嚴重了。

彰銀今（19）日舉行股東會，雙方陣營支持的小股東在會前就已經開始互嗆；會中也頻頻排隊遞發言條。

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凌忠嫄針對小股東的質疑，有三項回應：一，針對程序的問題，因為彰銀有許多員工在民營化的過程，就已經有許多員工是股東，員工同時要辦理股東會，所以很多小股東到會場時，才會有許多員工股東已經排在前面；其次，針對訴訟的問題，因為財政部與台新金已經纏訟多年，法院也正在對此案進行審理，所以對訴訟不回應。

針對彰銀官網的說帖，台新金日前也質疑，財政部強調經營彰銀績效、比台新金主導時期還要好；不過，台新金控今天重砲轟說，這是把2005年前的經營者（財政部）「爛攤子」算到台新頭上，不僅嚴重誤導投資人，更涉及「欺騙外資」，不是金融從業人員應有誠信標準。

凌忠嫄第三點回應說，如果說彰銀的經營團隊欺騙外資「太嚴重」，銀行的經營首重就是誠信，而彰銀的財務狀況是透明的，要公布、必須公布的彰銀都遵守法規，任一股東所看到資訊，不論是財政部或外資都是一樣的，外資是專業的投資者，一定看得懂財務報告，彰銀的經營績效是可受公評之事。