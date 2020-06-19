華南永昌虧損47億　董座張雲鵬：已全面改組檢討、記取教訓

▲華南金董事長張雲鵬。（圖／華南提供）

記者陳心怡／台北報導

華南金（2880）今（19）日舉辦股東會，董事長張雲鵬針對華南金旗下華南永昌證券大虧47億元事件，再度「認錯」表示，目前已經完成華南永昌證券董事會全面改組，同時加強風險控管，「我們一定會記取教訓，全面檢討。」



張雲鶻指出，回顧去年雖受中美貿易戰、英國脫歐等政治風險影響，全球經濟下滑，但華南去年稅後淨利為159.55億元，較107年成長9%，每股盈餘(EPS)1.31元，股東權益報酬(ROE)8.79%，表現優異。



另外，華南金也決議2019年度盈餘分派，通過每股派發現金股利0.5603元，股票股利0.5603元，合計每股股利1.1206元。

展望今年，華南金會持續關注疫情發展，並採行六大經營策略，包括多元化均衡獲利、擴增海外營運據點、深化金融科技、強化內控風管、善盡企業責任以及積極用大數據擴增目標客群，提升數位行銷能力，因應純網銀挑戰。

請繼續往下閱讀...

對於華南金旗下的華南永昌證因為發行認售權證避險不及，導致最後大虧47億元事件，張雲鵬表示，華南永昌指數型權證大部分已在6月17日到期，這次虧損主要原因是受疫情影響，市場波動度飆升，而當時發行的認購權證過於集中，導致避險操作困難，不過目前已經完成華南永昌證券董事會全面改組，也規劃了相關改善計畫，也會強化業務風險控管，我們一定會記取教訓，全面檢討，讓集團追求獲利同時，也會兼顧各種風險控管。

華南表示，然國際經濟情勢充滿挑戰，但對於台灣經濟發展仍充滿信心，只要2019新型冠狀病毒疫情能短期控制，在美中貿易戰趨緩、轉單效應，加上台商回流投資及新科技發展應用(5G、AI、物聯網、電動車)，台灣經濟景氣有機會更好，預期集團獲利仍將可持續成長，成長目標將超越經濟成長率，以回報客戶、股東、員工的期待。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招