可以逛街啦！東京商家今全面恢復營業　戶外演唱會也解禁

▲東京商店、居酒屋從19日起恢復營業，圖為東京新宿。（圖／記者張方瑀攝）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本新冠肺炎疫情逐漸趨緩，首相安倍晉三宣布，從19日開始全面解除跨都道府縣移動限制，東京都內的商店、居酒屋、livehouse也可以重新開始營業，大型活動的人數限制也放寬至1000人。

根據《共同社》報導，日本政府18日召開新型冠狀病毒對策總部會議，隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，首相安倍晉三宣布，從19日開始解除包含部分首都圈與北海道的移動限制，東京都內的商店、居酒屋、livehouse也解除營業時間限制。

▲日本戶外大型活動人數上限也放寬至1000人。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，也將開放舉辦一定人數內的演唱會等娛樂活動，室外人數限制放寬至1000人，職業棒球同樣於19日開幕，舉行「無觀眾比賽」。安倍強調，民眾應該繼續維持新的生活模式，維持避免「3密」（密閉空間、人群密集、人與人密切接觸）的防疫措施。

《NHK》報導指出，東京都18日新增41人確診，是15日之後再度破40例，累計至今共5674例。而日本全國目前累計確診數為1萬7588例、935人死亡。

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