再激烈都不能開槍！中印衝突只能丟石頭　因兩國有協議

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）



記者吳孟臻／綜合報導

中印15日深夜至16日凌晨在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突，造成印度20名士兵喪命，中國43人傷亡。兩方士兵使用「持棍棒近身鬥毆、扔擲石塊」的對戰方式，起因於中印雙方2度簽署協議，不能使用武力槍械，因此自1975年後，即使發生衝突，兩軍都沒有在邊境開過槍。

根據1993年9月7日簽署的《關於在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》，第一條中提到，中印邊界問題應通過和平友好方式協商解決，雙方互不使用武力或以武力相威脅。

1996年雙方簽署《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》，在具爭議的邊境領土上，雙方不得使用槍枝火砲及爆裂物等武器，以免世態迅速升級。

俄羅斯《衛星通訊社》報導指出，復旦大學南亞研究中心張家棟教授5月接受採訪時表示，兩國間存在可讓雙方就地解決發生事件的機制，「問題的根源在於中印的邊界沒有界定清楚，巡邏季雙方的巡邏兵都希望走得更遠，為自己的國家佔領更多的領土」。

張家棟也透露，在對峙發生時，雙方間有默契，第一絕對不能開槍，最多只能發生推擠。第二是雙方各自宣示自己的主權、插旗，然後在國旗下進行交談，通常交談後雙方會同時後撤，問題多數時候都能就地解決。

因此中印15日致命衝突，實屬罕見，是中印邊境45年來首起死亡衝突事件。根據《香港01》，6月22日中印外長將舉行會談，展開軍事外交談判行動。

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