面試積極提問錯了嗎？　人力銀行列出10大NG問題讓你不踩雷

▲人力銀行點出新鮮人面試10大NG問題。（圖／123rf）

記者余弦妙／台北報導

時序進入畢業季，接下來就是新鮮人求職旺季，對此yes123人力銀行針對面試相關問題對企業做了調查，調查發現，政府推出僱主獎助計畫後，有高達75.8%的企業透露，「會因此提高」畢業生僱用意願。

yes123指出，截至六月上旬，合計有94%的企業透露，今年曾收到新鮮人的履歷，而且又分成，85.9%為「曾經收到過，而且曾經面試過」，8.1%為「曾經收到過，但尚未面試過」。

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此外，yes123也針對新鮮人可以在面試過程中該如何積極表現做了調查，結果顯示，有68.2%的企業透露，若新鮮人「主動提問」的話，會有加分作用。

不過需要避開以下這些「最NG」的提問，在可複選狀況下，前五大「地雷問題」分別為，能準時下班嗎？(36.6%)、薪水可以再多一點嗎？(35.3%)、問面試官私人問題(34%)，以及年終獎金、分紅大概多少？(27.2%)、公司會錄取我嗎？(26.1%)。

六到十名的NG提問則為，多久調薪一次啊？(24.3%)、休假正常嗎？(23.3%)、可以申請加班費、補休嗎？(21.3%)，以及薪水是多少呢？(17.9%)、有通勤補貼、伙食津貼、誤餐費嗎？(16.9%)。

同時企業方面估計，因應近期的求職潮，平均會花17.8分鐘面試一位新鮮人，也就說會在這時間內決定錄不錄取的命運。



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