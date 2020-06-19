波頓再嗆：普丁能力「屌打川普」　根本沒把美國當一回事

▲2018年4月9日，波頓任白宮國安顧問首日，與川普握手。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）新書大爆川普秘辛，引起川普在推特反擊稱波頓是「生病小狗」，其新書內容「充滿謊言」。不過日前兩人口水戰尚未停止，波頓又再加碼爆料俄羅斯總統普丁根本沒有把川普當一回事，「普丁認為川普擔任美國總統的話，俄羅斯完全有能力將美國玩弄於股掌之上。」

綜合外媒報導，波頓指出，普丁對俄羅斯的瞭解遠遠超過川普對美國的瞭解，且川普為了達成交易都會自願與普丁、習近平和金正恩這種強權領導人談判，「總統或許是一名出色的紐約曼哈頓房產大亨，但當處理到了軍備問題、武器條約、國安領域等問題，這些都和他的實際經驗相去甚遠。」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



波頓表示，普丁用了一生來瞭解俄羅斯在世界上的戰略地位，但當要和不喜歡閱讀或不想瞭解這些問題的川普打交道時，美國就會處在一個非常困難的處境。此外，波頓還嗆，川普甚至在2018年於芬蘭赫爾辛基舉行的川普普丁會時，向其他顧問詢問芬蘭是否為俄羅斯的一部分。

另外，美國看似是全球除了中國外最常和北韓有密切聯絡的國家，但波頓卻透露，與其說關心北韓的核子武器，川普更重視、更感興趣的是和獨裁者金正恩交朋友，且他都把這些歷史性的面談視為一種宣傳活動。波頓還爆料，川普曾在先前的面會中，堅持要給金正恩送禮物，這已經違反了美國對北韓的制裁標準。