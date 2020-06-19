宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

▲宏達電股東會由董事長王雪紅主持。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／桃園報導

宏達電（2498）今（19）日召開股東常會，由董事長王雪紅主持，並提到半年2次裁員，王雪紅表示，組織再造伴隨著人員異動，但是宏達電相信未來的經營策略是正確的方向，身為董事長必將會為宏達電盡最大的努力。

宏達電股東會今日在桃園住都飯店登場，現在股東坐滿會場，董事長王雪紅首先致詞說明，由於疫情的關係，再加上股東會要以中文為主，所以新任的宏達電執行長Yves Maitre沒有出席股東會，並向股東承諾要盡力讓宏達電邁向22世紀，重塑企業成為完整生態系的提供者。

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王雪紅表示，宏達電把產品組合從硬體，擴充到內容、軟體、平台與服務，並優化硬體個階段的設計研發流程，更推動VIVIE Reality生態系統發展的科技上面不遺餘力，對於VIVIE Reality的願景就是把VR、AR、5G、AI及區塊鏈等科技，結合多元化方式，創造更豐富的沉浸感感體驗。

王雪紅指出，今年是5G發展元年，預期5G普及將會對VR、AR帶來重大突破，雖然新冠肺炎疫情影響全球，但保持社交距離也改變人們與他人互動的方式，宏達電認知到世界上每次癲覆的變化，也是再次運用科技協助各行各業轉型的契機。

▲宏達電股東會登場。（圖／記者姚惠茹攝）

王雪紅說明，VIVIEPORT平台推出更加虛擬實境內容，讓消費者在防疫期間能夠體驗不受空間限制的各種VR應用，並提供使用者下載應用VIVE Sync虛擬實境會議應用內容，而這樣的遠距辦公的趨勢與需求將持續，甚至延續至疫情減緩之後會更加的發展。

王雪紅說明，虛擬實境的遠距辦公需求將日益重要，同時宏達電透過組織再造，著手降低營運費用，進行內部管控流程，改善財務結構，現在更是欣慰的說已透過前述的努力，看到公司朝向正面的發展，為未來奠定堅固的基礎。

王雪紅強調，宏達電為營運做出正確的決策與改變，在這轉換的過程，雖然因為重新配置與組織強化，伴隨著人員異動，但是宏達電相信未來的經營策略是正確的方向，身為董事長必將會為宏達電盡最大的努力，為股東奮勵努力，相信未來必能實現偉大的願景。

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