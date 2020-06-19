仁寶董座許勝雄：疫情使今年挑戰更嚴峻　將升級打造智慧工廠

▲仁寶電腦召開股東會，仁寶董事長許勝雄（右2）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

仁寶電腦今（19）日召開股東常會，公布108年合併營收為9804.42億元，年增1%，合併營業淨利為105.86億元，年增14%，歸屬母公司之稅後淨利為65.56億元，全年每股稅後盈餘為1.6元。

仁寶表示，主要是整體5C相關電子產品得總出貨量較前年增加，且在業務方面，仁寶筆記型電腦持續穩居業界第一，市占率達25%，另外，如伺服器、穿戴裝置及汽車電子業務皆以倍數以上成長。

請繼續往下閱讀...

而仁寶也提到，自107年以來中美貿易戰，至今年年初所爆發的新冠肺炎疫情，讓全球供應鏈已展開一個新時代，仁寶在去年已因應需求，同時為多個客戶進行策略產能調整，包含回台投資以及重新建立並擴建越南生產基地，並持續投入智慧化暨自動化機器設備，同時也積極招募人才及團隊，並搭配供應鏈規劃，以應對新局。

仁寶電腦董事長許勝雄表示，展望今年，全球經濟及產業的變化仍充滿不確定性，也將是挑戰的一年，仁寶將延續去年的成果，除了保持在產業界的領先地位外，更要加速推動在業務、生產及供應鏈的分散與多元化。

許勝雄說，未來將會把重點放在AI、5G及雲端技術的開發，讓仁寶在非筆記型電腦業務的發展，不但是「量」的增長更堅固「質」的提升，替客戶創造更多價值。而在營運上，將持續推進數位化和自動化的工作，努力把仁寶的工廠升級為智慧工廠。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身