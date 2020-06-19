巨大匈牙利新廠七月量產　杜綉珍：市場解封後將是最大贏家

▲自行車大廠巨大集團今（19）日召開股東常會，由董事長杜綉珍親自主持。（圖／巨大提供）

記者林淑慧／台北報導

自行車大廠巨大集團今（19）日召開股東常會，董事長杜綉珍表示，新冠肺炎疫情帶動自行車買氣大幅成長，目前訂單滿手、產能滿載，歐洲方面匈牙利新廠也如期完工，將在七月正式量產，待各國市場解封後，巨大有信心可望成為最大贏家。

杜綉珍表示，巨大集團過去已有SARS的經驗，知道疫情過後買氣一定會大反彈，因此提前將關鍵零組件一次採購到年底，目前的問題在於製造，供應商產能有限，零配件交不出來，海空運也是艙位很緊張，對巨大都是挑戰。

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隨著歐美各國陸續解封，自行車買氣大噴發，部分國家甚至還得排隊買自行車，帶動當地業績大幅攀升五成以上；杜綉珍指出，業績表現特別好的國家包括美、德、日、韓等，目前製造端已經產能滿載了。

巨大股東會今天通過配發現金股利每股4.6元，較過去幾年配息率略低，主因預期今年全球經濟受疫情衝擊，故保留資金以利長期發展。

巨大在中美貿易戰尚未爆發時，巨大集團為了短鏈供應歐陸市場，決定砸重金在匈牙利設廠，專攻零售價約1,000歐元的中低階自行車款，如今一期新廠將在七月正式量產，下半年預計量產數萬台、2021年可達10萬台，可望搶搭後疫情時代下的需求熱潮，挹注集團營運表現。

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