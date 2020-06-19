超失控！吸毒男「手抹大便」亂塗警車　朝警吐口水遭噴催淚瓦斯

He spat in one officer's face, tried to smear excrement in their faces, claimed he had hepatitis and told an officer he would kill and rape herhttps://t.co/nbO1wpWpTn — The Chronicle (@ChronicleLive) June 18, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

英國泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）一名男子鄧恩（Joseph Dunn）在新冠肺炎疫情敏感期間，朝著警察大吐口水，甚至在警用廂型車上排便，更將糞便塗抹在警車內，失控的行為導致他遭判刑8個月，目前已被關進監獄中。

警方在上月9日接到報案，有個男子在酒吧大肆破壞、製造騷動。員警趕到現場後，鄧恩對警察吐口水，被逮捕帶上警車後，竟然當場脫下褲子大便，接著用手指挖起糞便，在警用廂型車內四處寫在自己的名字。

失序行為不只如此，鄧恩從肛門挖出一包塑膠袋，在聲稱是海洛因後立刻吞下肚；即使關在警車上，也不斷朝著警察吐口水，聲稱他患有肝炎，想將糞便塗抹在員警臉上，更對女警察的出言恐嚇，「我會在出獄後謀殺、性侵妳」。

眼見鄧恩就要失控，警方只好對他噴灑催淚氣體，在腿部綁上約束帶和頭套，以防他再使用口水攻擊。

47歲的鄧恩一直以來都是個問題人物，身上揹有多達194項的前科，事發當天他其實才剛出獄3天。18日他在法庭上承認，攻擊救護人員、刑事毀壞等罪行。

法官看過影片後表示，處理案件的警察當下其實很有耐心，認為沒有任何一個警察該受到這樣污辱性的對待，鄧恩的行為無法容忍，因此判處他8個月有期徒刑。

警方表示，遭他「蹂躪」的警車停用24小時，經過大清洗後才能再次出勤。

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