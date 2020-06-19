衛星照曝「中方動作頻頻」！百輛車聚集邊界　疑開路築水壩

▲16日的加勒萬河谷（Galwan Valley）衛星空拍圖。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中國與印度軍隊近日在邊界發生流血衝突，雙方互指先挑起對峙。根據最新曝光的衛星影像顯示，中方在衝突爆發前一周，就在該地區有明顯的行動，包含派出大型機具開闢道路、建築水壩等，就連來往的車輛數都與印度有顯著差異。

美國加州「行星實驗室」（Planet Labs）公司16日拍攝了中印衝突發生地加勒萬河谷（Galwan Valley）的影像，結果發現至少在事發前一周，中方就頻頻有大動作，有許多大型機具來往。

▲加勒萬河谷（Galwan Valley）衛星空拍圖。（圖／路透）



蒙特雷國際研究學院東亞防擴散計畫（Middlebury Institute of International Studies）主任路易斯（Jeffrey Lewis）表示，「從衛星照片看來，中國似乎正沿著河谷修建道路，也有可能在河道上蓋水壩，且雖然雙方在控制線兩邊都有許多車輛，但中國那邊明顯地比較多，我算了一下，印度大概有30至40輛，中國那邊有100多輛。」

這起衝突中解放軍用「鐵條焊上粗鐵釘」作為特製武器攻擊印度士兵，造成20名印軍喪生，解放軍死傷人數則未公布。目前中方也釋出善意，釋放在這次衝突中俘擄的10名印度軍人，包含1名中校與3名少校。

So everyone agrees some of our troops fell into freezing waters? Curious! Maybe they’d like to explain how the ONLY water in the Galwan is a 650 meter walk into the Chinese side of the LAC, blocked since mid May & confirmed by 16/06/2020 image by @planetlabs & @reuters https://t.co/rC6dNZP8r1 pic.twitter.com/0OBCXxWdjG — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) June 18, 2020

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