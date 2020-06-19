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金與正「權力逐步養胖」30個月急劇成黑臉　最孤獨童年讓她贏得舞台

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▲▼北韓，金與正，金正恩。（圖／路透社）

▲金與正地位升起。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩胞妹金與正近來動作頻頻，她說到做到，下令炸毀位於開城工業區的兩韓聯辦，引發外界諸多揣測。CNN今（19）日則報導她如何站上舞台中央，同時見證她在金氏家族的轉變與地位。

回到2018年2月10日，金與正踏入了第一步；她身為北韓前領導人金正日年紀最小的孩子，成為韓戰結束以來首位踏上南韓的金氏家族成員。當時她擔任北韓首席宣傳官，出席平昌冬奧開幕式，展現滿滿自信。

南韓前國會議員、總統幕僚長朴智元（Park Ji-won）在與金與正會面4次後，他觀察到，這位女性的智慧與自信似乎超出她的年齡，「她像她的父親與哥哥」、「她非常聰明，思維敏捷又有禮貌，但卻能清楚表明自己的立場」。

2018年4月南北韓舉行高峰會（又稱文金會），北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅簽訂《板門店宣言》。這場峰會，金與正被視為立下大功臣，她同年2月10日以特使身分向文在寅遞出哥哥的邀請。

▲▼北韓領導人金正恩胞妹金與正與南韓總統文在寅2018年2月11日在首爾欣賞表演。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正與文在寅2018年2月11日在首爾欣賞表演。（圖／達志影像／美聯社）

CNN寫道，金與正當時前往南韓，替她自己立下新的篇章；這代表牽涉到南北韓關係時她將做主，也是北韓第二有影響力的人物，僅次於金正恩。

直到今年5月31日凌晨1時，脫北者聚集在邊界，利用氣球朝北韓空飄傳單。平壤官員對此勃然大怒，這個反擊的責任也落在金與正身上。金與正揚言，這些傳單內容違反文金會達成的協議，她下令北韓切斷所有與南韓的聯繫，包括可以直接連結兩方領袖的熱線。

根據北韓官媒《朝中社》，金與正要求南韓政府懲處脫北者，她形容這些是「叛徒」、「人渣」，用詞相當激烈。

金與正的轉變相當明顯。就在30個月以前，金與正來到青瓦台，感謝文在寅對她的照顧，還在賓客的留言簿寫下期待「統一繁榮的未來」。然而今年6月16日，她下令炸毀由南韓所出資170億韓元的韓聯辦，此舉僅是為了讓文在寅政府「替罪行付出嚴厲代價」。

▲▼北韓炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，爆炸的瞬間。（圖／路透）

▲北韓炸毀開城工業區的南北聯合辦事處。（圖／路透）

就在韓聯辦遭炸爛幾天前，金與正才透過聲明放話，閒置數個月的辦公室將徹底被摧毀。結果韓聯辦真的毀滅，的確成功抓住國際媒體的目光。根據北韓媒體的說法，這一切都要歸功於金與正。

據悉，金與正還是孩子時，她父親就曾告訴一名俄羅斯外交官，她具有政治上的天賦，並預測她未來可能會走上這條道路。歷史證明金正日是正確的，而轟爛兩韓聯辦的舉動，也不可能會成為金與正最後的一手。

雖然金氏家族還有其他成員依然健在，不過只有金與正、金正恩、金正日與金日成被認為是純正的白頭山血統。專家認為，金與正步步往上攀升的地位都是受到精心策劃，是為了某個目標而鋪路。

▲北韓領導人金正恩最消失一個禮拜後終於再次於大眾面前曝光。（圖／路透）

▲金正恩近期並不活躍。（圖／路透）

雖然金與正為女性，看似很難在北韓政壇站穩，但她的血統使得她能獲得獨特地位。美國國務院前亞太專家李維亞（Evans Revere）觀察到，每隔一陣子就會發現金與正被賦予新頭銜、新責任與新職責。

近來，北韓官媒頻繁轉述金與正的消息，金正恩的篇幅倒是減少許多。有人猜測，金與正是要扮黑臉，金正恩則是擔任白臉。也有說法指出，金與正被拉拔起來，不只是成為顧問，還要扮演一個類似於副總統的角色。

無論金與正的未來如何，北韓政權的轉換終究是場危險遊戲，可能轉瞬間就會發生人事大風吹。分析人士認為，就像金正恩的姑父張成澤遭到處決，金正恩同父異母的哥哥金正男2017年被毒殺，只要一個不愉快，隨時都可能面臨致命後果。

然而，金與正與金正恩共享重要的連結，兩人曾一同在瑞士生活，受到大人們的照顧。這對兄妹的童年非常引人注目，卻也是特別孤獨，在年輕時失去母親，成年後失去父親，「兩人一起承受了這一切。」

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