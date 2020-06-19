彰銀股東會前互嗆　彰銀工會：台新請放手　台新金小股東：睜眼說瞎話

▲彰銀股東會公股支持者應援。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（19）日股東會進行董事改選，在開會之前，氣氛就相當的緊張，彰銀工會在會場中發應援小物「彰銀向前走、台新請放手」；而支持台新金的小股東也反擊「睜眼說瞎話」。彰銀董事長凌忠嫄約8點55分至彰銀股東會現場。

彰銀股東正式開始後，台新金的支持股東疲勞發言，質疑一，財政部派的董事代表是否符合「外部董事」，為何政府的指派可以不符合金管會「金金分離」；二，財政部2005年引入台新金之後，為什麼可以不履行承諾；三，財政部經營的彰銀績效真的有比台新金好嗎？比較基準是什麼？如果要比較績效，彰銀比起其他兄弟（公股銀）不論是股東權益報酬率、資產報酬率還要差；四，質疑股東會開會程序不誠信、不正義。

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但是，公股陣營的小股東也反擊，請台新金擬定退場的機制，請台新金「死了這條心」這樣膠著下去對台新金的形象與商譽都不好，最終還是台新請放手、彰銀向前走。

據悉，目前彰銀要選出9席董事，其中6席是一般董事，3席是獨立董事，就目前的現狀來說，公股銀占5席，3席一般董事、2席獨立董事；台新金2席董事與1席獨董。

所以公股陣營和台新金都要爭取龍巖集團總裁李世聰退場所遺留的一席，根據知情人士透露，公股銀維持現有席次有信心、但再多一席的話，就非常的緊張。

▼彰銀股東會支持者製作的應援小物，支持公股陣營。（圖／記者吳靜君攝）

