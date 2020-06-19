　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

彰銀股東會前互嗆　彰銀工會：台新請放手　台新金小股東：睜眼說瞎話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀股東會公股支持者應援。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（19）日股東會進行董事改選，在開會之前，氣氛就相當的緊張，彰銀工會在會場中發應援小物「彰銀向前走、台新請放手」；而支持台新金的小股東也反擊「睜眼說瞎話」。彰銀董事長凌忠嫄約8點55分至彰銀股東會現場。

彰銀股東正式開始後，台新金的支持股東疲勞發言，質疑一，財政部派的董事代表是否符合「外部董事」，為何政府的指派可以不符合金管會「金金分離」；二，財政部2005年引入台新金之後，為什麼可以不履行承諾；三，財政部經營的彰銀績效真的有比台新金好嗎？比較基準是什麼？如果要比較績效，彰銀比起其他兄弟（公股銀）不論是股東權益報酬率、資產報酬率還要差；四，質疑股東會開會程序不誠信、不正義。

請繼續往下閱讀...

但是，公股陣營的小股東也反擊，請台新金擬定退場的機制，請台新金「死了這條心」這樣膠著下去對台新金的形象與商譽都不好，最終還是台新請放手、彰銀向前走。

據悉，目前彰銀要選出9席董事，其中6席是一般董事，3席是獨立董事，就目前的現狀來說，公股銀占5席，3席一般董事、2席獨立董事；台新金2席董事與1席獨董。

所以公股陣營和台新金都要爭取龍巖集團總裁李世聰退場所遺留的一席，根據知情人士透露，公股銀維持現有席次有信心、但再多一席的話，就非常的緊張。

▼彰銀股東會支持者製作的應援小物，支持公股陣營。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）▲▼彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

ET快訊
高雄19歲趴車短褲妹幫媽抓姦「巴住前擋」　她不甩猛踩油門..
快訊／宜蘭救護車猛撞小客車「整台撞翻」　病患、家屬3人受傷送
小龍蝦2大敗筆在台灣紅不起來！他目睹「排水溝抓來就煮」：根本
醫材會議48頁逐字稿曝光　陳時中Ending「一句話」讓鄉民
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新光股東會爆紛爭　獨董李勝彥被關麥請下台

「今年是很嚴峻的一年」！　中信金總座提3大經營方針備戰

彰銀經營績效「欺騙外資」？　董座凌忠嫄回應：太嚴重

仁寶董座許勝雄：疫情使今年挑戰更嚴峻　將升級打造智慧工廠

電信「雙雄」、「三雄」之爭有新說法　遠傳徐旭東：其實是電信五雄

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

巨大匈牙利新廠七月量產　杜綉珍：市場解封後將是最大贏家

新台幣開盤升值2.5分　以29.680元開出

彰銀股東會前互嗆　彰銀工會：台新請放手　台新金小股東：睜眼說瞎話

台股早盤上漲32點！廣明與惠普達成和解　開盤鎖漲停

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

拍合照「男女成員位子安排」很重要！　藍鈞天：要跟老婆報備照片

新光股東會爆紛爭　獨董李勝彥被關麥請下台

「今年是很嚴峻的一年」！　中信金總座提3大經營方針備戰

彰銀經營績效「欺騙外資」？　董座凌忠嫄回應：太嚴重

仁寶董座許勝雄：疫情使今年挑戰更嚴峻　將升級打造智慧工廠

電信「雙雄」、「三雄」之爭有新說法　遠傳徐旭東：其實是電信五雄

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

巨大匈牙利新廠七月量產　杜綉珍：市場解封後將是最大贏家

新台幣開盤升值2.5分　以29.680元開出

彰銀股東會前互嗆　彰銀工會：台新請放手　台新金小股東：睜眼說瞎話

台股早盤上漲32點！廣明與惠普達成和解　開盤鎖漲停

美足大聯盟再傳球員確診　亞特蘭大中招

可以逛街啦！東京商家今全面恢復營業　戶外演唱會也解禁

新光股東會爆紛爭　獨董李勝彥被關麥請下台

台灣基進：全力支持陳其邁！婉拒第一線輔選…罷韓投票後累壞了

美租賃市場月損失214億台幣！　220萬失業Z世代搬回父母家住「衝擊房產市場」

北部軍校教授摸學生大腿、掀衣性騷擾　受害者哽咽現身籲校方解聘狼師

水庫洩洪警報響...村民下游卡位「興奮撈魚」　全被大水沖走已1死1失蹤！

輕熟女求速效凍齡！一針下去「左眼失明、右手偏癱」…醫衝出：叫不醒

該推囤房稅？學者揭「背後含義」：囤房者不會是空屋，也常不在個人名下

台歌手「分屍情歌」吃人肉歌詞噁爆！　笑臉唱：喝喝用你煮的粥…網怒抵制逼下架

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

財經熱門新聞

快訊／廣明與惠普簽訂保密和解協定！雙方將撤回所有訴訟

逮防疫股4個月賺800萬　如今他轉戰這些電子股

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

即／威力彩頭獎8.5億　連槓36期開獎了

彰銀股東會前　彰銀工會與台新金小股東互嗆

鴻海攜手美商　未來1年產1萬台呼吸器

128萬年輕人錢進台股　最愛零股交易

晶電、隆達共同成立投資控股公司　100%換股完成將雙雙下市

超商刷卡買紙本3倍券　金管會准了　20日實施

PS5拉貨潮　供應鏈曝光

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

房貸補貼　華銀新增房貸每月百億起跳

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

永慶房屋逆勢成長　加薪擴大徵才

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

吳宗憲二女兒精通6國語「4小孩她最聰明」　點頭嫁朱立倫外甥曝：家裡充滿愛

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

兒照遭盜用像韓國瑜　媽痛心告網友

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

Skoda Kamiq正式開賣

連續追劇3天！20歲女半夜「突不對勁」…醫見「塌一大塊」傻了

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面