波頓曝推動北韓無核化是「南韓的產物」　嗆川普：他怕美國人讀我的書

▲白宮前國安顧問波頓新書讓總統川普如坐針氈。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）即將出版震撼政壇的新書《事發之室－白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir），此舉遭到總統川普猛烈抨擊，另外國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也稱他是「賣國賊」。而針對近期緊張的南北韓局勢，波頓寫道，推動北韓無核化的議程是南韓的「產物」。

書中揭露許多不利於川普尋求連任的細節，川普因此怒罵波頓是「生病小狗」、「怪人」，還稱對方於下周發行的書籍「充滿謊言與捏造的故事」。波頓18日表示，現任總統的行為並不符合他的身分，他不會回應川普。

波頓告訴ABC新聞，川普不害怕國外政府會讀到他的新書，「他擔心美國人民在讀這本書。」他還提到，當開始撰寫書籍時，就有意識避開任何自覺為機密的資料，所以他不必讓這本書在出版前接受審查，不過他還是非常謹慎，花費4個月時間確保內容沒有秘密文件。

波頓直言，川普好幾個月以前就想讓書籍不要在11月大選前出版，「他知道為什麼」、「因為他知道這是事實，他不願記錄事實」。如今他除了面臨川普砲轟，蓬佩奧也稱他是散播無數謊言的叛國者。

▲南北韓局勢緊張，位於開城工業區的韓聯辦遭北韓炸毀 。（圖／路透）

新書預計會影響國際局勢，波頓除了寫出川普諂媚中國國家主席習近平藉此尋求連任，也呈現出總統對於各國情勢的不瞭解與難以掌握。此外，波頓還在書中寫道，2018年川普政府要讓北韓實現無核化是「南韓的產物」，更多涉及的是南韓的統一議程，而非華府或平壤的嚴肅戰略。

波頓描述，川普當時不顧一切想與金正恩會面，且在新加坡的川金會時，他完全受到北韓領導人金正恩吸引。

對於川普政府一連串對北韓表現善意的舉動，波頓明顯不解。他認為，在星國會見金正恩是「愚蠢的錯誤」，而川普有意邀請金正恩前往白宮，也是一場潛在的巨大災難。

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