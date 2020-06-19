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印度20士兵喪生山地…家屬葬禮痛哭　父接「死訊來電」後沒再開口

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▲▼印度士兵在與中國解放軍對峙期間喪生，親屬替往生者舉行葬禮。（圖／路透）

▲已逝的印度士兵親屬舉行葬禮。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

印度20名士兵在崎嶇山地拉達克（Ladakh）與中國解放軍對峙期間喪生，部分往生者的家人已經舉行葬禮。《英國廣播公司》（BBC）採訪這些親屬，其中一名母親悲痛說道，「我寧願生活在貧困中，只吃鹽巴與印度薄餅，也不願失去我的兒子。」

據了解，這場15日晚間的對峙無人開槍，雙方以拳頭及武器互相攻擊，在低溫下的加萬谷（Galwan Valley）激戰。印方公布20名士兵死亡，另外指出解放軍43人死傷，不過未獲得中方直接證實。

BBC記者得知，印度20名喪生的士兵中，其中5人確認來自東部的比哈爾邦（Bihar），分別為阿曼（Aman Kumar）、庫丹（Kundan Kumar Yadav）、蘇尼爾（Sunil Kumar）、尚丹（Chandan Kumar）、傑伊（Jai Kishore Singh）。

阿曼的母親雷努（Renu Devi）感嘆，她寧願生活在困苦的環境，不要大富大貴，也不要失去兒子。阿曼的父親蘇迪（Sudhir Kumar）則依舊感到震驚，他說自己在晚間接到電話，另一頭告知他阿曼已被殺害，「在我問發生什麼事以前，電話便掛斷了。」直到隔日他又接到電話，得知兒子的遺體將很快被運回。

阿曼才剛結婚一年，他的妻子米努（Meenu Devi）只能哭泣，而兩人所在的村莊陷入哀傷的氛圍。不過，蘇迪仍表示替兒子感到驕傲，他不怨恨政府，反而覺得自豪，「兒子替國家做出犧牲，還有什麼比這更偉大？」

蘇尼爾於2002年加入軍隊，已婚的他育有3名孩子。他的父親自從得知兒子的死訊後就沉默不語。蘇尼爾的兄弟阿尼爾（Anil Kumar）則要求政府負起照顧家庭的責任，「蘇尼爾的妻子受過教育，她該得到一份工作，政府也該替3名小孩安排教育一事。」

傑伊的父親拉吉（Raj Kapoor Singh）回憶，他一個月前接到電話，兒子說他被派駐到山上，「如果那邊沒有基地台，我們就無法通話。」兒子當時還說，等他回來後彼此就能恢復聯繫。

然而拉吉再也沒接到電話，這家人17日早上先被告知傑伊受了重傷，兩小時後他傷重不治。父親希望，當局能替他兒子建立紀念碑並以他命名一處公共場所，「我的兒子離開了，但應該留住有關他的記憶，這將幫助我們度過餘生。」

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