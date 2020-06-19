快訊／紐西蘭驚傳2警遭槍擊！路檢身中多槍重傷　兇手逃逸

記者葉國吏、張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭奧克蘭驚傳員警遭槍擊重傷。根據英國《衛報》報導，奧克蘭當地時間19日上午10點30分，2名員警正在當地一處道路設置例行攔檢，沒想到有人突朝2位員警開槍後逃逸。2名員警身中多槍重傷送醫。當地警方則權力追捕槍手。

紐西蘭警方於上午7點53分表示，員警在西奧克蘭的梅西（Massey, West Auckland）進行例行路檢，除了2名員警受到槍傷已送醫治療以外，也有1名路人被駕車逃逸的槍手撞傷。

目前兇手仍在逃，警方已經展開大規模搜索，現場也已被封鎖。警方警告所有人盡量避免梅西的犯案現場，尤其是鄧巴克路（Don Buck Road）和瓦睦睦路（Waimumu Rd.）等地。

UPDATE: Eyewitness video shows the aftermath of the shooting of two police officers in Auckland, New Zealand; authorities say the gunman is still at large. [TVNZ] https://t.co/zK3g1120VD pic.twitter.com/PEJ3ouzLgQ — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) June 19, 2020