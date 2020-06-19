澳洲遭大規模網路攻擊！　總理曝「幕後藏鏡人」：複雜國家層級的人士

▲澳洲總理莫里森說大規模網路攻擊趨勢，在近幾個月來漸強。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）18日在記者會上指出，澳洲遭受到的網軍攻擊，從規模和所瞄準的議題來看，是由國家等級在背後支持的，不過他並沒有指名道姓點出國家。

綜合外電報導，莫里森指出澳洲已偵測到大規模網路攻擊，並且歸結出主要受攻擊的對象，包括當地各級政府，「（網攻）活動瞄準澳洲各機構，包括各級政府、產業、政治組織、教育、健康、生活必需品供應商，以及重要基礎設施的操作單位。」

莫里森指出幕後藏鏡人是「複雜的國家層級人士」，並表示這類網路攻擊是澳洲一直以來面對的，而最近幾個月有明顯增加的趨勢。不過對於記者問到是否知道攻擊由哪個國家發起，莫里森拒絕公開點出國名。

莫里森將話題帶向澳洲的應對，指出有部分地區首長、政府部門首長，以及反對黨人士，在記者會前一晚已被告知此事，「他們之中有些人已經在和我們的情報部門，針對這些議題進行合作。」

至於澳洲公民的個資是否外洩，莫里森澄清，目前沒有大規模的個資因為近來的網路攻擊而流出；他也建議政府部門及所有組織機構，謹慎保護他們負責的資料。