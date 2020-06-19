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台股早盤上漲32點！廣明與惠普達成和解　開盤鎖漲停

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國初申失業給付居高不下，美股周四（18日）幾乎平盤作收。台股今（19）日以11557點開出，隨後指數來到11580點，上漲32點。

廣達集團旗下廣明光電（6188）昨晚就惠普（HP）百億求償案召開重大訊息記者會，宣布已與惠普簽訂保密和解協定並撤回所有訴訟。廣明雖未透露和解金額，但稱財務足以支應正常運作，對公司業務並沒有造成重大影響。廣明今日開盤直接鎖漲停，開在30.65元。

請繼續往下閱讀...

LED廠晶電（2448）、隆達（3698）昨日宣布，擬以換股方式共同成立投資控股公司，未來兩家公司將同步下市，由新控股公司轉上市。晶電今日開在40.9元，上漲7.35%；隆達開盤則飆漲停，開在21.35元。

台積電（2330）昨日開盤2分鐘順利完成填息，速度為去年每季配息來第二快。台積電今日以314元開出，下跌0.16%。

美國勞工部周四公布上周初申失業救濟金人數，新增150.8萬人，較市場原先估計的129萬人多出20萬人，顯示就業市場的復甦動力並不如投資人想像的強。另外在逐步解封後，各州的新冠肺炎新增確診患者人數激增，許多州甚至創下單日新高，代表疫情泥沼仍在脫緩全美恢復正常生活的步調。

投資人的樂觀預期受挫，儘管政府與聯準會（Fed）持續推出利多政策，但敏感的市場風向仍開始退回觀望位置。

美股周四表現，道瓊工業指數下跌39.51點或0.15%，報26080.1點；標普500指數上漲1.85點或0.06%，報3115.34點；那斯達克指數上漲32.52點或0.33%，報9943.05點；費城半導體指數下跌3.95點或0.2%，報1,980.14點。

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