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新冠疫情讓他「4個月賺800萬」　金融海嘯衝擊！機械博士轉變操盤手

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圖、文／鏡週刊

曾在上海管理私募基金的茶米博士，見證過大陸A股牛市噴發行情，個人財富在1年多時間增長了200％，從此確立股市操作核心邏輯，只賺主升段。今年初肺炎疫情大爆發，他出手犀利快狠準，靠防疫概念股獲利，在新北市打包了一間新成屋。

「防疫概念股告一段落了，現在資金已轉向電子股；尤其5G、雲端、伺服器、IC設計等…」說話的是台大機械博士茶米，今年以來操作防疫類股，從毛寶、康那香、熱映到生華科，幾乎無役不與，成果豐碩，4個月大賺800萬元。

今年來茶米博士布局防疫股有成，現已將獲利了結資金轉進5G族群。

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▲今年來茶米博士布局防疫股有成，現已將獲利了結資金轉進5G族群。（圖／鏡週刊提供，下同）

手捧彼得‧林奇點評版《股票作手回憶錄》的茶米繼續說，「李佛摩是華爾街傳奇，卻經歷過7次破產…主要原因在他沒有守住獲利。鑑往知來，一旦股市有獲利就要設法保留戰果。」事實上，近期茶米已透過獲利了結資金，輕鬆打包新北市一間新成屋，除了順利保留投資成果，也圓了打造工作室的夢。

緊盯市場變化，只在盤勢對自己有利的情況下出手，是茶米的投資鐵律。「我習慣在關鍵支撐價位做低接，若股票已漲多，就會先以小部位切入；只要是高檔、難防守的位置，絕不會建立大部位，因為心理壓力太大，想要大賺不容易。」

原來茶米在投資交易過程中，只吃魚肚，至於魚頭魚尾則捨棄，而他能大口咬定主升段飆股關鍵，在於順勢操作、挖掘主流、紀律交易及資金管理。舉例來說，年初防疫股投資車輪戰中，茶米最經典的一疫－買進體溫測量儀器廠熱映。

「切入熱映時，中國政府已規定進出公共場所須測量體溫，但這種測量晶片，平時不會大量生產、庫存，在短期供給有限、市場需求卻瞬間大爆發下，缺貨題材就很吸睛。」後來透過進退有據的操作心法，果然吃到最肥美的魚肚，大賺300％漂亮出場。

茶米雖是學有專精的機械博士，但對投資交易充滿熱情，最後成功轉型為專業操盤手。

頂著台大機械博士光環，茶米卻醉心於投資交易，背後原因與金融海嘯有關。他回憶，當時全球經濟疲弱不振，業界工作難尋，為避免日後因不景氣而使生活頓失依靠，便毅然決定要專注投資，成為一位專業操盤手。

「2008年美國次貸危機爆發，當時聽到很多學長求職無門，心理暗想：電子機械產業易受景氣循環衝擊，加上家族長輩皆從事機械、電機相關工作，若能透過金融操作轉型，就能降低產業不景氣對家中經濟帶來的衝擊。」原來他轉換跑道，也是為了分散家族風險。

要成為一名專業操盤手，從機械跨足到陌生的金融領域，茶米煞費苦心，狂K財金、投資相關書籍，可惜沒有太大啟發，書雖讀得多，但效果十分有限。後來他報名參加投資課程，白天在實驗室做研究，晚上則勤奮練功，將股市現實與理論緊密結合，不論颳風下雨也絕不缺席；每次交易必定反覆檢討、思考驗證，日積月累下來，便發展出一套操作心法。

直到某日，茶米在臉書上看到徵操盤手，赴大陸從事資產管理工作。「我興致高昂地遞出履歷，也順利通過面試，印象中面試官問了很多數學問題，事後回想能雀屏中選原因，大概是我對數字的敏銳度，及市場操作概率判斷，獲得長官青睞。」

但話說回來，台股主要產業與電機、機械相關性高，茶米在台大念博士期間，也曾接觸半導體製程；「真要說機械背景能為投資帶來什麼好處，大概就是對電子、機械產業供應鏈較有概念，且有能力快速掌握產業狀況，在市場劇烈波動下，持股較能抱得住，不易被洗出場。」

茶米博士靠著深厚的學術涵養，能在短時間內，釐清產業脈絡並迅速掌握核心，這恐怕才是精準選股、吃到主升段甜蜜點的關鍵。

茶米博士投資小檔案
出生：1985
現職：臉書社團 David Lin主升段飆股版主
經歷：上海勤律資產管理公司、涌融資產管理公司
學歷：台大機械博士
投資心法：
判斷大盤多空順勢操作
挖掘市場主流事半功倍
.交易技術純熟固定模式
資金管理到位紀律執行
交易心理穩健水到渠成

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