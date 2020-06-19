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鴻海攜手美商！未來1年要產「1萬台呼吸器」：產能還可提高2倍

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▲▼2018年6月28日，美國總統川普（Donald Trump）、時任威州州長沃克（Scott Walker）與鴻海創辦人郭台銘（Terry Gou）參加動土儀式，慶祝鴻海的設廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲鴻海威州廠2018年動土儀式，由美國總統川普（中）、時任威州州長沃克（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情嚴峻，繼生產口罩後，鴻海集團加入生產呼吸器行列。鴻海旗下富士康工業互聯網公司與美國醫療裝置業者美敦力（Medtronic）18日宣佈，已獲得監管機管批准，將開始在美國生產用於新冠肺炎疫情的呼吸器，並以未來1年聯手生產1萬台為目標。

▲鴻海富士康。（圖／路透）

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▲鴻海富士康。（圖／路透）

綜合外電報導，富士康工業互聯網公司與美敦力宣佈，已完成生產需求，目前正在加緊完成相關計劃，預計明年在美國威斯康辛州的富士康威谷科學園區，生產1萬台Medtronic Puritan Bennett™560（PB560）呼吸器，由美敦力負責銷售，「必要時能把產能提高至目前承諾的2倍以上。」

威州富士康工業互聯網公司的首席執行長Foo-Ming Fu指出，富士康對所有奮戰前線的專業人員表示感謝，為能與美敦力合作加入抗疫行列感到自豪，富士康的製造能力可以在全球大流行時期，將能挽救生命的醫療設備推向市場。

▲▼ 美敦力。（圖／翻攝自官網）

▲ 美敦力是世界最大的醫療科技公司之一。（圖／翻攝自官網）

美敦力資深副總裁和微創療法集團旗下呼吸、腸胃和資訊學事業總裁賈邁利（Vafa Jamali）則表示，與鴻海合作不僅會立即推升產能，滿足已增加的需求，「還為我們創造了靈活製造的模式。」

鴻海威州廠是由郭台銘與當時由共和黨籍的威州州長華克（Scott Walker）簽訂合作備忘錄，鴻海投資100億美元建置10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會，而威州提供總計45億元的租稅優惠，但後來改至中小尺寸的第6代LCD面板廠，並預計今年5月完工投產。

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