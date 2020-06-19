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歐盟25兆元「最大振興案」拚7月通過受阻！　梅克爾促團結：必須快和果斷

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▲▼德國總理梅克爾。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾呼籲歐盟各國合作前進。（圖／路透）

文／中央社柏林18日綜合外電報導

德國總理梅克爾今天敦促歐洲聯盟在7月底前，針對7500億歐元（8430億美元，約新台幣24.95兆元）振興方案達成協議，重振受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的歐洲經濟。

梅克爾（Angela Merkel）說：「如果能在暑假前達成協議最好不過。」她呼籲各成員國妥協，以便在年底前批准這項振興方案。她說：「我們必須迅速且果斷行動。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩提議（Ursula von der Leyen）設立這筆巨額基金，幫助歐盟走出有史以來最嚴重經濟衰退，但她的計畫立即遭到奧地利和荷蘭等財政立場保守成員國強烈反對。

提議的振興方案內容包括援助款項5000億歐元和貸款2500億歐元，但需要歐盟成員國無異議通過。

梅克爾說：「起步維艱，但我希望所有成員國，面對前所未有情勢，秉持妥協精神採取行動。」

她說：「凝聚力和團結從來沒有像今日這麼重要。只有我們彼此攜手共同採取行動，才能克服危機。」

歐洲理事會（European Council）預定6月19日舉行視訊峰會，討論這項引發爭議振興方案，這也是歐盟迄今規模最大經濟振興方案。不過，梅克爾表示，在歐盟各國領導人面對面會談前，預料不會做出決定。德國將於7月接掌歐盟輪值主席國。

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