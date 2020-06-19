中印衝突釀印軍76傷「18人較嚴重」　軍隊高層曝病況和歸隊時間

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印最近一次邊境衝突於周一（15日）發生，印軍高層18日更新其受傷軍人數為76人，目前正在不同醫院進行診治。據了解，所有傷員皆沒有生命危險，預計康復後會全數回到崗位上。

加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突結束後，印方公布20人死亡，並報導中共解放軍約43人死傷，但中方至今未正面回應。印度《新德里電視台》（NDTV）報導，76名傷員中，18名傷勢較重的士兵，在位於加勒萬「衝突谷地」南方200公里處的列城（Leh）醫院接受治療，估計15天後歸隊；其餘56名士兵則分散至附近各醫院接受診治，一周內能重返崗位。

▲印度社群對中方憤怒日益洶湧。（圖／路透社）

15日的衝突起於解放軍在邊境山脊高地的第14個巡邏點，興建觀察哨站及搭設帳棚，當印度上校上校指揮官巴布（B Santosh Babu）於晚間7點，率50人部隊來到該巡邏點時，前往試圖口頭阻止中方，但遭中方拒絕，很快就演變成致命的流血衝突。印軍死亡20人名單中，也包括巴布。

印軍高層18日將現場照片寄給《英國廣播公司》（BBC），據印軍邊境將領指出，圖中的「鐵條焊粗鐵釘」正是解放軍土製，用來在衝突時攻擊印軍的殺人武器。對此以及解放軍實際死傷，中國政府至今無正面回應。