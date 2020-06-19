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中印衝突「解放軍土製狼牙棒」曝光！　推特印度社群超怒：這是野蠻主義

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▲▼解放軍「土製殺人武器」曝光！。（圖／推特「@ajaishukla」）

▲解放軍「土製殺人武器」。（圖／推特「@ajaishukla」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印邊境衝突擴大釀雙方數十人死傷，印度軍方將一張解放軍用來在周一（15日）於加勒萬河谷（Galwan Valley），攻擊印軍的「特製武器」照片寄給BBC，圖中的殺人武器是「鐵條焊上粗鐵釘」。

根據《英國廣播公司》（BBC）18日刊出的照片，顯示中印衝突的武器即便不是荷槍實彈，也是能輕取性命或造成重傷的「近戰武器」，鐵條上的不同角度都焊上了粗鐵釘，宛如狼牙棒，而這正是出於解放軍之手。該照片是由印度軍方駐守在中印邊境的高階將領寄給BBC的，據對方指出，解放軍曾在衝突中使用過該武器。

印度陸軍退休上校、國防分析師哈麥德舒克拉（Ajai Shukla），是第一位在推特上揭露該照片的人，他形容使用「土製狼牙棒」的行為是「野蠻主義」的。此後該圖立刻在推特上的印度社群間流傳，許多印度網友對此極為憤怒，但不論印度或中國政府，雙方皆對此表現出耐人尋味的沉默。

中印衝突歷史有數十年之久，1996年雙方簽署了協定，在具爭議的邊境領土上，雙方不得對對方使用槍枝火砲及爆裂物等武器，以免世態迅速升級。

中國政府對此未有表態之外，至今也未正面證實過，15日的加勒萬河谷解放軍死傷確切數字是否為43人，僅回答中方也有死傷；印度方面則是至少20名士兵死亡。

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