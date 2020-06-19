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臉書撤川普「倒三角形」競選廣告：涉納粹仇恨象徵！　團隊打臉：emoji也有同圖案

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▲▼貼文在川普、彭斯和川普的粉絲專業均出現。（圖／路透）

▲貼文在川普、彭斯和川普的粉絲專業均出現。（圖／@Anonymybitc）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書於周四（18日）表示，他們已經撤下總統川普在臉書張貼的廣告投放，因為內容觸及「組織仇恨」（Organized hate），與公司政策相違背。該廣告內文主要針對美國極左派「反法西斯團體」（Antifa），還有「危險的黑幫們」，並在文末附上一張極具爭議的紅色倒三角形符號。

綜合外電報導，紅色倒三角形圖形，曾是納粹用來標誌政治犯的符號，內文則寫著希望臉書用戶們，一起連署參與反Antifa的活動。此前川普和司法部長巴爾（William Barr）多次在受訪時，皆特別點出Antifa，並且在幾乎沒有證據的情況下，就指控Antifa是如今全美騷亂未歇的主因。

文章貼出後，臉書很快將其下架；發言人表示，「我們的政策禁止在未譴責和討論其符號象徵意義的情況下，張貼識別政治個人的仇恨團體的符號。」該符號不只在川普的臉書頁面上出現，副總統彭斯（Ｍike Pence）的也有，而且也在粉絲專頁「川普應援團」（Team Trump）上進行廣告投放。

反誹謗聯盟CEO格林布拉特（Jonathan Greenblatt）發出聲明表示，不論川普競選團隊是否注意到該符號的歷史及意義，其團隊使用納粹曾實際用過標誌出政治犯的符號，來攻擊對手，是很冒犯且讓人極為困擾的。

對此，川普團隊在電郵中回覆，「倒三角形符號是Antifa使用的，所以才被用在該則和Antifa有關的廣告中。我們希望點出臉書現在仍然有倒三角形符號的顏文字（emoji），看起來完全依樣，所以該則廣告被針對是令人費解的。該圖片在反誹謗聯盟的數據庫中，也沒有被納入仇恨象徵。」

反誹謗聯盟發言人指出，自家的數據庫中的確沒有將該符號納入納粹仇恨象徵，但那其實在美國當代極端主義者，以及白人至上主義者中，很常被拿出來使用。他也表示Antifa的確曾經用過倒三角形符號，但並非特別將其當作該組織的象徵。

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