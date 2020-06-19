中印邊境械鬥！解放軍稱擁加萬谷主權　印度：說法站不住腳

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線設置檢查哨。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

中國與印度部隊15日在拉達克地區（Ladakh）地區發生激烈衝突，導致中印官兵傷亡。中國主張對事發地點加萬谷（Galwan Valley）擁有主權，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）則批評中國說法「站不住腳」。

中國解放軍西部戰區發言人張水利16日稱，加萬河谷地區主權歷來屬於中國，指控印度軍隊違背承諾越過實際控制線非法活動，並蓄意發動挑釁攻擊，進而引發衝突。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦17日晚間透過聲明說，中國對加萬谷地區的主權要求是「誇大而站不住腳的主張」，但稱雙方已經同意負責任地處理此一局面。

中國外交部長王毅17日與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通話，要求印度「嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生」。

蘇傑生首先表達印方的立場，接著指出「印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。」

據報導，在這起衝突中，印度共有20官兵死亡，中國則沒有透露解放軍是否有人員傷亡。

►歐式風情不用出國！清境佛羅倫斯山莊住宿券2.7折破盤2288元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！