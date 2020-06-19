波頓再嗆他「不配當總統」　川普回嘴：病狗新書全是謊言

▲2018年4月9日，波頓任白宮國安顧問首日，在會議開始前先與川普握手。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）新書大爆川普秘辛，包括「向習近平求情保連任」、「對朝鮮無核化問題一無所知」、「國際知識貧乏」等，轟動國際社會。波頓受訪時再嗆川普「毫無原則」、「不適任總統」。川普則在推特反擊稱波頓是「生病小狗」，其新書內容「充滿謊言」。

美國廣播公司（ABC）18日播出波頓專訪內容，談論他在白宮任職17個月後寫成的新書《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯）。

波頓將川普描述為「驚人的無知」，對許多基本常識一無所知，而且非常容易被外國對手操縱。波頓說，川普除了當選連任外，「沒有其他原則」。他補充說，「川普是如此關注於競選連任，以致於將長期計畫拋諸腦後。」

波頓直言，川普「並不適任」，也不具備「執行這項（總統）工作的能力」。波頓是川普政府任期最長的國安顧問，曾參與兩次川金會，以及川普與俄國總統普丁、中國國家主席習近平、土耳其總統艾爾段等其他世界領袖的重要會面。

立場鷹派的波頓意見逐漸與川普分歧，並於去年9月10日遞出辭呈。川普當時反駁稱，是他「先炒了波頓」。談到離職原因，波頓稱川普對鏡頭前作秀更感興趣，而不是推動美國國安或外交政策目標。

波頓素來堅決反對與北韓和談，主張對北韓核武設施祭出制裁，並對川普庾金正恩的互動感到不滿。報導透露，波頓在新書中寫到，「我為川普對與金正恩會晤的熱衷而感到作嘔。」至於川普與金正恩的第三次會面，波頓稱該次會晤「相當重視拍照機會與記者會，對美國利益則很少著墨。」

川普18日透過推特反擊說，「波頓的書評價超爛，它就是謊言與虛構故事的集合體，想讓我看起來很爛。書裡許多關於我的荒謬說法純屬虛構。只是想報復我開除他這隻有病的小狗！」

另一方面，美國司法部已經正式向聯邦法院提出訴訟，狀告波頓新書「違反保密協議」，書中內容「危害國家安全」，要求法院下令禁止出版。該書預計6月23日正式開賣。

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