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集保結算所6/30～7/13擴大徵才　重視「跨界、多元化」思維

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▲集保結算所6/30～7/13擴大徵才，重視「跨界、多元化」思維。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼集保結算所6/30～7/13擴大徵才 重視「跨界、多元化」思維 。（圖／記者陳家豪攝）

▲集保結算所今年擴大徵才，總共招募十一類27人。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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集保結算所全新打造色彩繽紛的「開放式多功能交誼廳」，讓員工們在開會時少了點拘謹多了些互動，集保結算所今年擴大徵才，包括「業務、法務、資訊、資安人員」等，總共招募十一類27人，集保結算所副總經理景廣俐表示，「隨著數位化轉型的趨勢需求，今年希望招募更多屬於跨界、多元化思維的人才加入，報名時間是6/30到7/13，歡迎有志青年踴躍報考」。

▲▼集保結算所6/30～7/13擴大徵才 重視「跨界、多元化」思維 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼全新打造色彩繽紛的「開放式多功能交誼廳」，利用輕鬆互動的環境氛圍，讓員工勇於表達各種多元想法。

▲▼集保結算所6/30～7/13擴大徵才 重視「跨界、多元化」思維 。（圖／記者陳家豪攝）

此次集保結算所擴大徵才，打破過去主要以金融背景為主的框架，鼓勵多元人才加入，景廣俐副總經理說明，「在業務人才方面，招募具有跨界、多元化思維的人才，在資訊人才方面，招募具有關鍵技術人才，像是資通安全、JAVA、C#開發人員，以及對新興資訊科技有興趣或專精的人才，像是APP行動應用系統、大數據應用分析、AI智能客服等數位創新科技人員」。

▲▼集保結算所6/30～7/13擴大徵才 重視「跨界、多元化」思維 。（圖／記者陳家豪攝）

▲景廣俐副總經理表示，因應數位化轉型趨勢，今年希望招募更多屬於跨界、多元化思維的人才加入。

把員工視為公司最重要的資產之一，集保結算所每年投入相當多的資源，培育全方位人才，強調以跨單位Team Work為主的工作型態，為員工量身設計教育訓練課程，將數位轉型關鍵DNA植入企業文化當中，景廣俐副總經理提到，「鼓勵多元思維、持續創新求變、追求資本市場共好是集保的願景，為了有效推動數位轉型工作，成為一個學習型組織，集保從『改變員工心態、重塑組織文化』做起，以敏捷式工作坊的方式，激發員工的學習力、敏捷力及對話力」。

▲▼集保結算所6/30～7/13擴大徵才 重視「跨界、多元化」思維 。（圖／記者陳家豪攝）

▲集保結算所強調以跨單位Team Work為主的工作型態，為員工量身設計教育訓練課程。

集保結算所不斷從數位轉型中提升競爭力，不論是股東e票通，或者是集保e存摺都繳出亮眼成績單，景廣俐副總經理說明，「股東e票通電子投票平台今年有近1800家上市(櫃)公司採用，投資人透過手機或個人電腦，就能輕鬆進行股東會投票，集保ｅ存摺APP整合投資人在不同證券帳戶的餘額，以視覺化易懂的圖表，完整呈現跨資產配置的情形，使用戶數已達到123萬戶。」

▲▼集保結算所6/30～7/13擴大徵才 重視「跨界、多元化」思維 。（圖／記者陳家豪攝）

▲集保結算所6/30～7/13擴大徵才，希望培養新一代全方位人才，一同打造數位與資安新世代。

景廣俐副總經理進一步說明，「集保結算所成立初期，以建構國內證券市場唯一的後台為主要目標，業務重點以實體股票的點收、交割及保管等帳務處理為主，隨著集保建立起口碑，服務範圍陸續跨足期貨、票券、債券、基金等業務，近年積極打造大數據分析平台，希望培養新一代全方位人才，一同打造數位與資安新世代，帶給投資人更美好的市場體驗」。

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